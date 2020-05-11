文在寅宣布“经济战时状态”，剩下的两年应当走果断的实用路线. May. 11, 2020 07:32. . 文在寅总统昨天在就任3周年的对国民特别演讲中表示：“现在的经济危机堪比百年前的大萧条”，“韩国经济遭受的损失也非常巨大，简直就是经济战时状况。”在昨天的演讲中，“经济”出现19次，成为出现次数最多的词汇，文在寅总统明确表示，克服新冠疫情经济危机是余下两年任期国政运营的核心基调。 文在寅表示，作为克服经济危机的对策，将把“韩国版新政”作为国家项目推进，并为扩充雇用稳定网打好全民雇用保险制度的基础。总统政务首席秘书本月1日先开口谈及全民雇用保险制度，后来青瓦台又退一步表示，“不是马上进行，而是中长期课题”，但昨天文在寅总统正式阐明了推进全民雇用保险的立场。 虽然扩充雇佣安全网是必要的，但问题是谁来负担财源。目前，加入雇用保险的就业者为1353万人，占2736万人的一半，特殊劳动者和自由职业者等1000万人左右被放置在死角地带。由于雇主不确定，他们很难融入工人和雇主各承担一半保费的现有就业保险体系。如果盲目加入，导致雇用保险出现赤字，相当一部分需要政府财政来填补，国民需要缴纳更多的税金。去年征收的雇用保险费共11.4054万亿韩元，其中已经出现了2万亿韩元的赤字。 旨在将韩国培养成“尖端产业的世界工厂”的企业回归政策，也是理想和现实存在很大差距。此前，发达国家为了吸引离开本国的企业到本国，展开了激烈的税率下调竞争，但韩国的法人税率却有所上升。最低工资在3年间急速上涨了32.8%。与美国和日本等竞争国家相比，韩国对回归企业给予的奖励相对较少，要想让进军海外的企业回到韩国，必须制定有效的对策。 有评价认为，通过构建数据基础设施和医疗教育等非面对面产业，创造青年层工作岗位，扩大公共投资的“韩国型新政”，与以土木事业为主的经济扶持政策有所区别。但由于利害悠关方强烈反对的领域很多，因此在实际执行过程中需要强有力的推进力和说服的领导能力。 克服新冠疫情经济危机，是关系到全体国民命运的国家课题。这就是为什么要超越特定阵营或政派的利害关系、团结全体国民之心的原因。在这种情况下，要彻底警惕偏重于特定理念或以过度的政治要求导致国论分裂。为此，应该改变过去3年间被评价为偏重于理念倾向或过分追求目标的经济政策基调，使之转向实事求是。答案是通过放宽限制和企业活性化创造工作岗位。在没有修改已在现场被确认为导致工作岗位减少和景气停滞等副作用的政策的情况下，很难在两年内使遭受新冠疫情直接打击的经济走上正常轨道。在危机状况下，需要和过去截然不同的紧急应对。

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