脱离核电和再生能源意外出现副作用，还要踩油门加速吗？. May. 09, 2020 07:54. . 制定政府能源政策框架的工作组昨天公布了第九次电力供需基本计划草案，其内容为到2034年，核电的电力供应比重将降至10%以下。工作组还提出了将煤炭发电站减少一半、大幅增加新再生能源比重的方案。按照该方案，可能会出现电费急剧上涨等各种副作用，但并没有提出特别的对策。 工作组草案的核心是，到2034年将核电站发电比重从目前的19.2%降至9.9%，并取消60座燃煤发电站中的30座。其构想是，用液化天然气发电代替不足的电力，将15.1%的新再生能源比重提高到40%。工作组由能源、经济、气候、环境领域的专家和市民团体有关人士组成，其意见经过一些修改后，很有可能被确定为政府方案。 此前，围绕文在寅政府的脱核电政策，赞成和反对意见相左，在政权上台时没有预料到的问题陆续暴露出来，这种情况下，此次工作组草案却加踩下了油门。在决定关闭10座核电站的2017年第八次计划中，又增加了韩光3号机，到2034年为止将关闭11座。在过去的几年里，为了减少温室气体排放，除了核电站以外没有其他对策的看法在世界范围内扩散，发达国家也开始新建核电站，但制定草案时没有考虑到这种变化。 如果急于关闭发电设施中经济效益最高的核电站，电力生产费用就会上涨。如果减少燃煤发电厂，用昂贵的液化天然气发电来代替，虽然有助于减少细小颗粒物，但也是导致电费上升的因素。预计，新再生能源稳定性低、未曾料想的高价格也会维持相当长的一段时间。 现政府上台前，盈利超过10万亿韩元的韩国电力去年出现1.3566万亿韩元的亏损，其中核电站开工率下降和液化天然气发电扩大是主要原因。以低廉的电费为基础成长起来的韩国基干产业，有可能受到电费上涨的打击。这对环保电动车的普及也会产生负面影响。“环保能源”这一方向本身，很多人都会认同。但问题是，盲目推进政策反而会在现实中产生相反的结果。现在不是加速，而是需要弥补副作用和调整速度的时候。

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