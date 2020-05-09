10分钟的体育课. May. 09, 2020 07:55. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 蓝天下飘扬的万国旗，“蓝军加油，白军加油”，拔河和接力……这是每到5月就要举行的学生时代运动会（体育大会）的风景。谁都会想起某一段回忆。 但是今年很难再看到这样的情况。新冠疫情夺走的宝贵日常生活中，也包括了体育大会。相比是马上取消，不少人希望是延期。在需要填满授课天数漏洞的情况下，真是不容易。在新冠疫情发生之前，体育大会也因费用和教务日程拖累，受尽歧视。尽管在比赛和助威等准备过程中，教育效果也很大。 岂止是体育大会？学校体育因升学考试为主的教育深化，正失去立足之地。再加上还有人指出，根据新冠疫情开设的在线课程如实地暴露出了局限性。我们来看一下首尔某初中三年级的事例。体育课包括两分钟的国民体操视频、6分钟的女排韩日赛集锦、简式猜谜。10分多钟后，学生们就自行结束课程，埋头于完成数学、英语的补习班作业。 可能并非所有的网上体育课都是这样。也有老师用精心准备的材料与学生双向沟通。但是，体育课是必须进行面对面指导的科目，如果没有特别的努力，很难期待取得成果。体育课平时也经常被抛在脑后，在新冠疫情的重击下，这门课似乎成了上了不过如此、不上也无关紧要的处境。 根据文化体育观光部的2019年国民生活体育调查，10多岁青少年的体育参与率（每周一次以上）为50.1%，在所有年龄段中最低。去年11月世界卫生组织发表的以146个国家11岁至17岁青少年为对象的每日身体活动量调查中，韩国不到1小时的青少年占94.2%，居全体首位。英国卡迪夫-大都会大学的研究表明，从初中、高中到大学，属于某些组织、一直从事体育运动的群体，其肥胖度和心血管疾病风险，明显低于那些没有参加体育锻炼的群体，长大成人后继续参加体育的概率也更高。曾是职业棒球儿童会员的人即使白发苍苍，也会前往棒球场。“小时候流汗获得的成就感留下了深刻的记忆。当长大成人后，又活了过来，通过一辈子的运动，让人维持健康的生活。”国民大学教授李起光如是说。 从13日开始，上学开学将依次恢复。由于担心新冠疫情的再次扩散，暂时避免在室内空间上上体育课。口罩也是必须佩戴的。这是理所当然的措施。不过，不能无条件地成为“体育=自学”。专家们认为，体育对免疫活性化也有帮助，因此有必要实施面对面授课，同时保持距离、实施个人运动项目。韩国体育政策科学院博士成奉柱（音译）表示：“比起忌讳活动本身的萎缩姿态，以保障安全的活动为中心进行重组的努力是首要课题。”迫切需要为与网络并行授课的基础设施建设和内容开发。有关当局也需要制定和实行激活体育俱乐部，扩充运动设施等政策。 大约一百年前，《东亚日报》曾这样写道：“民族身体的改造要靠卫生和体育。其中具有积极效力的是体育。尤其是我这一代的主人——青少年，男女学生的体育。有必要比现在更加鼓励学生体育。最近小学生和女学生中也有体育旺盛的倾向，这是更值得欢呼的现象。”1923年10月的这篇名为《体育与竞技》的文章，最近依然直击人心。新冠疫情正在彻底改变世界。学校体育也要创新思路，开创新天地。只有孩子们尽情地奔跑，社会才会更加健康。

한국어