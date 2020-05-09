美政府官员：“捕捉到朝鲜在沙印里制造多枚洲际导弹”. May. 09, 2020 07:56. by 华盛顿=常驻记者 金正安 jkim@donga.com. 记者8日获悉，在朝鲜与美国中断无核化谈判长期化的情况下，朝鲜在平安南道平城沙印里（音译）新制造了多枚洲际弹道导弹。 据悉，美国当局最近掌握了朝鲜在位于沙印里的汽车厂里组装洲际导弹的情况，同时还捕捉到了移动式发射架。沙印里是2017年朝鲜发射被认为是洲际导弹级弹道导弹的地方。美国政府相关人士对《东亚日报》表示：“正在密切关注今后的情况”，“正在观察试射洲际导弹、用阅兵展示威力等诸多可能性。” 在11月美国总统选举即将到来之际，如果朝鲜强行进行把美国纳入射程的洲际导弹发射挑衅，韩半岛的局势将会发生巨大动荡。美国总统特朗普把对朝政策基调从包括军事选项在内的“火焰和愤怒”转变为“谈判优先”后，一直把朝鲜停止洲际导弹发射和核试验视为最大的成果。 因此，朝鲜一直被视为不能越过发射洲际导弹和核试验的“红线”。朝鲜去年年底通过外务省谈话表示，“是什么样的圣诞礼物取决于美国的决心”，暗示将重启核试验和发射洲际导弹，但并未付诸实施。此后，在去年12月28日至31日举行的劳动党中央委员会全体会议上，朝鲜国务委员会委员长金正恩公开表示：“不久将看到新的战略武器。” 据悉，美国当局结合沙印里的洲际导弹活动，正在综合观察咸镜南道善德机场导弹发射准备动向、朝鲜高层人士访问平壤外围山阴洞导弹研究园区的情况以及新里弹道导弹支援设施即将竣工等。 专家们也担心朝鲜进行挑衅的可能性。庆南大学远东问题研究所金东烨（音译）教授分析称：“虽然沙印里洲际导弹可能是原有洲际导弹（火星-14型、火星-15型）的升级版，但也不能排除是完全不同的新武器系统导弹的可能性”，“朝鲜军有可能在启动夏季演习前，最迟在6月份之前发动挑衅。”

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