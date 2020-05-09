贼喊捉贼，朝鲜抨击韩国“与军事协议背道而驰”. May. 09, 2020 07:55. by 韓基渽 record@donga.com. 朝鲜人民武力省指责韩国军方不久前进行的西北岛屿防御演习违反了《9·19南北军事协议》。在朝鲜枪击韩国军最前方监视哨所事件发生5天后，朝鲜没有进行任何解释或道歉，反而加大了对韩国的指责力度。 朝鲜人民武力省发言人8日通过官方媒体《劳动新闻》等发表谈话，指责韩国空军和海军6日实施的西北岛屿军事演习是“对全民族承诺的（南北）军事协议的全面逆行和露骨背叛”，“是军事对抗的极至”。发言人还表示：“一切都回到了2018年（南北）首脑会谈之前的原点”，“局势要求我们必须做出必要的反应。”意思是说，朝鲜正在考虑回应韩国的演习。 发言人还详细列举了参加此次演习的F-15K等韩国军战斗机和舰艇等诸元，并提高声音说：“让我们再次认识到，不能忘记敌人仍然是敌人的事实，是一次刻骨铭心的机会。” 这是人民武力省发言人在2013年3月之后，时隔7年零2个月再次发表相关谈话。韩国当局特别注意到，此次进行报道的，不是对外媒体朝鲜中央通讯社，而是用来对朝鲜居民进行思想教育的《劳动新闻》。韩国政府相关人士说：“从出面说话的不是（实际指挥兵力的）总参谋部而是人民武力省来看，立即发起挑衅的可能性不大，但正在分析谈话的意图。” 同一天，《劳动新闻》还报道称，朝鲜国务委员会委员长金正恩向中国国家主席习近平发送了“口头亲笔信”，内容是祝贺中国成功应对新冠疫情。《劳动新闻》报道称：“（金委员长向习主席表示，）在与前所未有的传染病的战争中取得了坚定的胜利，对此我给予了高度评价。”有分析认为，朝鲜因新冠疫情关闭朝中边境等遭受了严重的经济打击，这种情况下，正在寻求加强与中国的经济及防疫合作。

한국어