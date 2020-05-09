两个小时说服乔布斯...“媒体帝国”开启. May. 09, 2020 07:55. by 李?? baltika7@donga.com. 作为迪士尼历史上最出色的首席执行官(CEO)，领导市价总额300万亿韩元企业的罗伯特•艾格的首部著作，或许人们会觉得从第一章开始就会讲迪士尼童话等美丽的故事，但他却以多少有些意外的事件开始讲故事。这是他在任时最糟糕的事故，也是这本书中他看起来最艰难、最脆弱的时刻。 在2016年中国“上海迪士尼乐园”即将开业的喜庆气氛中，地球另一端的美国奥兰多迪士尼度假村将发生鳄鱼咬住两岁的小孩子后消失的可怕事件。在上海准备开业典礼时，艾格亲自给孩子父母打电话。这看起来像是CEO直接承认了公司的过失，也可能在诉讼开始后变得不利，但这一瞬间对他来说，原则并不重要。他一再告诉孩子父母，为了防止事故再次发生，自己以及他自己会做一切力所能及的事情，在挂断电话之后，艾格坐在床头呜呜地哭。 与其说是回忆录，更像是在2005年到2020年的15年间带领迪士尼走向全盛期的首长的领导力、在关键时刻做出好选择的经营人的战略书籍。究其背景，看似是真诚、尊重、正直的幸福公司的秘诀，但在决定公司命运的选择瞬间，却有着谁都想回避的唯艾格原则。从ABC电视台的末尾助理开始，直至坐上被迪士尼收购的ABC出身收购公司的首席执行官位置，艾格在现场直接碰撞后领悟到的羞辱和意义，这就是原则。 迪士尼历史上最戏剧性的时刻，也是拐点所在—迪士尼收购皮克斯。与皮克斯的领袖史蒂夫•乔布斯展开的协商也是他原则最突出的场面。乔布斯两个小时内在长达7米的白板上只写下了收购合并的缺点，艾格最终说服了他，这让他理解公司被其它企业收购的感觉，并承诺会保存皮克斯独特的文化和价值。接着通过令人喘不过气来的漫威和卢卡斯影业、21世纪福克斯收购、放弃推特收购、迪士尼+上市等重大事件的幕后故事，展现了他如何持续不断地比较“大胆”和“正确”这一势不两立的价值和不失重心等面貌。 这本书讲述了引领ABC电视台的体育和新闻频道的罗恩•艾利奇、带领迪士尼事业迎来另一个全盛期和没落的CEO迈克尔•艾斯纳等用自己独特的方法吸收他经历的上司优缺点的故事。他在2005年就任迪士斯尼CEO，拯救了正在沉没的迪士尼动画片，在老媒体的衰落中应对迪士尼+的未来，整顿全球市场战略的后半部，即使作为经营学教科书使用也毫不逊色。 如果是漫威电影宇宙(MCU)和《星球大战》的粉丝，那么他与据说是隐遁经营者的漫威大佬伊萨•帕慕特和卢卡斯影业创始人乔治•卢卡斯之间的收购过程幕前幕后也会让人看得津津有味。

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