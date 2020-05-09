新药-新材料开发的“梦想显微镜”...有望创造13万个工作岗位. May. 09, 2020 07:56. by 尹申英=东亚科学记者 ashilla@donga.com. 8日决定在忠清北道清州建设的放射光加速器是利用光的速度加速电子，制造出洞察物体的X射线光的装置。可以观察到利用现有显微镜无法看到的纳米(10亿分之1)世界，因此它被称为“梦想的显微镜”。此前如果要使用放射光加速器，需要等待2、3个月的国内科学界和产业界有望得到喘息的机会。 预定于2028年完工的清州放射光加速器与现有的放射光加速器相比，可以发出100倍的亮光，可以更密切地观察到刹那间发生的细胞分子单位的细胞变化。特别是，可以查明病毒蛋白质结合结构或实时观察尖端材料的物性变化，有助于半导体•显示器等电子事业、新药•疫苗开发等生物产业、尖端新材料开发等领域。 韩国国内目前运营着1995年世界上第5个竣工的浦项放射光加速器(原型)和2016年竣工的第四代放射光加速器等2个设备。但是基础研究及产业界指出，随着使用放射光加速器的需求增加，仅靠2台机器是不够的。实际上，如果要使用放射光加速器，需要等待2、3个月，而且分配到研究课题的时间也只有实际要求时间的一半，即53%。去年，由于日本限制原材料、零部件、设备的出口，为了扩充相关研究基础设施，集中提出了建设第3个放射光加速器的必要性。 引进放射光加速器对地区经济的效果也很大。根据韩国基础科学支援研究院的2018年分析报告透露，放射光加速器的构建带来的生产诱发效果将达到6.7万亿韩元，创造出13.7万个的工作岗位。 据悉，在此次最终评选评比中，清州市在评审项目整体上均获得较高评价。科学技术信息通信部用地选定评价委员会就应对地震等自然灾害的安全性，对分散在全国的大学、研究机构、企业等使用者的便利性等进行了集中评价。清州市的高速公路和KTX、国际机场等交通基础设施非常完善，在全国主要城市中便利性得到了很高的分数。 担任用地选定评价委员会委员长的科学技术翰林院院长李明哲表示：“在没有任何政治考虑的情况下，从科学•客观的角度努力寻找最适合提高国家竞争力的位置。” 科学技术信息通信部计划在5月份申请建立新型放射光加速器的预备妥当性调查。如果项目经过预备妥当性调查后顺利推进，计划在2022年以前着手建设，2028年开始运营。 当天，忠北道和清州市一致对最终选定结果表示欢迎，但落选的地方自治团体强烈反对说：“请立即公开评价分数。”特别是，对于与清州市竞争到最后的全南罗州市的落选，全南道知事金英禄表示：“无法接受结果，强烈要求公开详细的评价结果并进行重新审查。”

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