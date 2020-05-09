10发10中，训练兵孙兴慜是“真正的射手”. May. 09, 2020 07:56. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “超级孙”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)即使身穿军装也堪称“世界级”。 在济州海军陆战队第9旅训练所结束为期3周的基础军事训练后，孙兴慜在8日的结业仪式上获得了颁发给优秀训练生的“必胜”奖。海军陆战队从训练生中选出取得优秀成绩的5人进行颁奖，孙兴慜获得综合成绩第一名。当天的结业仪式是根据国防部为防止新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)扩散的方针非公开进行的。 在为期三周的训练期间，孙兴慜进行了个人火器射击、刺枪术、化生放、各自战斗、单独武装行军、急救法训练等多种训练。据悉，射击训练中10发子弹命中靶心后，教官们称赞他“不光是足球射门，还擅长真正的射击，是个‘真正的射手’”。在以安保观、战斗史等进行笔试的精神战斗力评价中，他也获得了满分100分。在各自进行战斗训练时，他还担任了分队长，带领大部分比自己年龄小的同期训练生。据说，属于第一排的孙兴慜亲自制作了“最强第一排”的口号，提高了同期训练生们的士气。此外，行军时他还替身体不适的训练兵提行李，为疲惫的同期战友开愉快的玩笑，缓解气氛。 在2018雅加达-巨港亚运会上，因足球金牌而得到兵役特惠的孙兴慜今后将以足球选手的身份活动，并在34个月内进修544个小时的志愿活动。艺术•体育要员只有在服务活动时间满点的情况下才能被认定已履行兵役义务。 “第一训练兵”孙兴慜同一天入选英国广播公司(BBC)评选的“年度最佳进球”，遭遇双重喜事。BBC将孙兴慜在去年12月以伯恩利为对象打入的“70米奇袭进球”选为年度最佳进球。孙兴慜在球迷投票中获得了28%的选票。此外，穆罕默德•萨拉赫(利物浦•23%)、凯文•德布劳内(曼城•18%)的进球紧随其后。 另外，孙兴慜计划，根据英超联赛(EPL)日程，为融入球队，将直接前往英国。他根据英国政府的方针，入境后必须接受两周的自我隔离。英超正在讨论以下月12日为目标重启赛季。

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