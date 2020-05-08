青年雇佣冲击……防止“失去的新冠一代”急需对策. May. 08, 2020 07:39. . 新冠疫情使青年就业受到沉重打击。据国策研究机关韩国开发研究院透露，今年2、3月份青年雇佣率比去年同期分别下降了1个百分点和3个百分点，青年雇佣市场正在急剧萎缩。韩国开发研究院预测说，第二季度（4月~6月）以后对青年就业的冲击将更加全面，其负面影响将持续很长一段时间。他认为，新冠疫情导致内需消费、制造业生产和出口锐减，企业新招员工数量萎缩，许多青年因此无法在社会迈出第一步。 韩国雇佣情报院的统计也显示青年雇佣市场萎缩。3月企业的新招聘规模比去年3月减少了24.5%。特别是饮食、住宿业和教育服务业分别减少了54.1%和42%。虽然大企业和金融公司、公共企业等正在重启推迟了的上半年招聘，但是整体情况并不理想。据某就业门户网站的调查，三分之一的企业取消了年初计划的新职员招聘，招聘规模也减少了一半。 如果青年不能就业，长期辗转于就业市场，其负面影响将长期存在。日本的“失去的一代”就是典型的例子。在日本就业冰河期的1993年至2005年，没有就业的1970年至1982年出生的人即使上了年纪也无法适应社会，出生率也急剧下降。无论是哪个社会，肩负未来重任的青年们的挫折不仅局限于青年，而且很有可能成为全体阶层的不幸。 青年就业难是国家紧急而重大的事情，但是因为没有有组织的声音，相比现有劳动者的问题被疏忽对待。政府虽然出台了支援因新冠疫情遭受打击的小工商业者和个体户的对策，但却没有出台相应的青年就业对策。上个月底雇佣稳定对策中包括了信息技术等20万个青年工作岗位，但是第三次补充预算案需要在国会获得通过才能实行。考虑到青年就业的重要性，有必要加快对策步伐、扩大支援内容。 青年就业对策不应只停留在一次性，而应成为创造长期好工作岗位的基础。在就业难的情况下，人工智能、大数据、生物保健等尖端产业却面临人力不足的困境。政府和企业、大学要合作，增加信息技术、生物等有潜力领域的人才培养，改革大学教育和职业教育，提高与劳动力市场的关联性。

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