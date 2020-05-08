TOSS上市5年来首次实现月度盈利. May. 08, 2020 07:39. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 运营拥有1700万名会员的移动金融平台“托斯(TOSS)”的Viva Republica 7日表示，在推出服务5年后，上个月首次实现了月度顺差(盈利)。据悉，虽然没有公开顺差额，但以4月份为准，销售额约为140亿韩元，大大超过了去年月均销售额(98亿韩元)。也就是说，年内首次出现顺差的可能性增大。 2015年开始提供服务的托斯在第二年2016年以34亿韩元的年销售额开始，去年(1187亿韩元)突破了1000亿韩元。这3年间增长了35倍。去年年初托斯旗下有180名职员，但上个月增加到了400多名，增加了1倍以上。 与海外国际金融科技企业相比，托斯的增长势头也算是较快的。特别是代表性服务—简便汇款，美国的“Venmo”耗时7年才达成累计汇款额10万亿韩元的成绩，而托斯在上市3年后的2017年就突破了这一记录。目前，通过托斯的月汇款额为4.5万亿韩元，累计汇款额为90万亿韩元。 数据显示，今年托斯营业收入的83%来源于合作金融机构及网络运营商等企业之间(B2B)的交易基础。托斯方面还表示，与初期以汇款服务为主不同，贷款推荐及比较服务、信用卡发放、保险等主要服务的收益比重分别增至10%至25%，正在逐渐趋于均衡。原本偏重于20多岁的用户年龄层最近也扩大到了40岁以上(37%)。 业界期待，托斯的收益性改善幅度会更加明显。因为，基于移动平台的金融商业模式，即使销售扩大，也不会增加太多的额外费用。 托斯计划今后加强自身平台建设，同时将业务范围扩大到互联网专业银行、证券和电子支付等领域，从而在移动金融产业整体上迅速占据主导地位。托斯预测的相关市场规模达52万亿韩元。 Viva Republica代表李胜健(音)表示：“以今年为起点，预计国内金融产业将以在线、非面对面服务为中心加速转换进程。根据这种趋势，期待托斯也能进入正规的利益增长轨道。”

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