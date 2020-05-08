美国议会调查局：“朝鲜只有放弃核武器开发，才能摆脱美国‘核攻击名单’”. May. 08, 2020 07:39. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 负责向美国国会提供决策所需各种情报的美国议会调查局表示：“朝鲜只有放弃核武器，才能被排除在美国的核攻击对象之外。” 美国议会调查局在当地时间4日发布的报告《非战略（Nonstrategic）核武器》中指出：“如果未拥有核武器的国家拥有战术核武器，那么只能列入美国核攻击目标的对象”，“朝鲜和伊朗等国应该知道，只有放弃核开发，才会被排除在美国的核攻击对象之外。”报告还称，“朝鲜和伊朗应该知道，如果放弃核武器开发，就会被排除在美国的核攻击对象之外。” 该报告的内容还包括，“不相信美国战术核武器等带来的核遏制力的同盟国们，只会感觉到自行获得核武器的必要性”。报告还指出：“韩国和日本因为面临像中国和朝鲜这样拥有核武装的邻国的核威胁，所以觉得应该自己获得核武器。”报告还特别介绍称：“最近几年，一些韩国政治家为了应对朝鲜核武器开发，要求在韩半岛重新部署美国战术核武器，并要求韩国自行开发核武器。”

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