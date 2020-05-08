连续4天确诊1万人，意识到支持率的普京：“12日解除封锁”. May. 08, 2020 07:39. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄罗斯的新冠疫情新增感染者已经连续4天超过1万人，但普京总统批准了从12日开始阶段性解除封锁令。有人批评说，他意识到了支持率的下降。 据《金融时报》报道，普京6日在地方自治团体首长和新冠疫情视频对策会议上正式批准了莫斯科市政府提出的“请求12日解除对辖区内所有工业生产、建设领域企业限制”的要求案。 普京还指示各地方政府制定在自我隔离结束的12日之后解除封锁令的具体计划，并提出相关指导方针。从3月中旬开始，俄罗斯一直将工人带薪休假等封锁措施维持到现在。 与其他欧洲国家不同，俄罗斯目前新冠疫情的扩散还没有达到顶点。据统计网站“世界实时统计数据”，7日俄罗斯累计确诊患者达16.5929万人，有望超过世界排名第五、第六位的法国（17.4191万人）和德国（16.8162万人）。俄罗斯卫生部门也表示，“疫情尚未达到扩散的顶峰”。 因此，有人担心，从莫斯科开始12日起解除封锁，可能会给疫情扩散火上浇油。据俄NTV电视台报道，医疗系统崩溃导致各州大约300名医生感染，至少超过70名医生死亡。近一周来，总理米哈伊尔·米舒斯金、建设部长弗拉基米尔·雅库舍夫、文化部长奥尔加·柳比莫娃等高级官员也相继被确诊，被排除在工作范围。目前，连普京总统也离开克里姆林宫，在莫斯科郊外的官邸通过视频下达工作指示。 有分析认为，普京总统强行放宽封锁的背景是“终身执政危机感”。《金融时报》报道说：“普京的支持率上月末为59%，是2000年1月当选总统后20年来的最低值。”俄中央银行警告说，今年国内生产总值（GDP）将增长-6%。普京总统的任期将于2024年结束，而到他84岁时的2036年、连任两次6年总统职务的修宪案也一度计划于上个月22日举行国民投票，但由于新冠疫情而被无限期推迟。

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