文在寅总统将全额捐出未领取的60万韩元灾难支援金. May. 08, 2020 07:39. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 文在寅总统决定全额捐出60万韩元新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)紧急灾难支援金。 青瓦台发言人姜敏锡7日在新闻发布会上表示：“文在寅总统今天表明了捐赠意向。也就是说文总统将不领取支援金。”紧急灾难支援金将支付给全体国民，文在寅总统原计划与金正淑女士一起以2人家庭为准收取60万韩元。继4日在首席•助理会议上强调“考虑自身的实际情况。量力而行(捐款)”之后，接着三天后直接决定全额捐出紧急灾难支援金，并鼓励大家参与捐赠。姜发言人说，“根据情况，(文在寅)可能会追加捐款。”青瓦台参谋团也将以文总统捐款为开端加入到捐款行列中去。 对于有人提出的“官制(政府制造)捐赠”争议，青瓦台相关人士表示：“提及官制捐赠、官制募捐运动等是侮辱尊敬的国民的行为。希望不要用官制捐赠之类的话来抹灰。”接着该人士又补充说：“(紧急灾难支援金)只做消费也有意义。退一步说，即使不捐款不消费, 谁也不能说什么。” 另外，文在寅总统将在迎来就任3周年的10日上午11时在青瓦台春秋馆进行就任3周年特别演讲。计划通过演讲提示执政后半期国政运营方向等，并通过电视进行现场直播。

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