高尔夫球场也将迎来春天. May. 08, 2020 07:39. by 姜泓求 windup@donga.com. 高尔夫球场上，春天终于到来。 因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情而无限期推迟的2020赛季韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛终于将重新开张。大满贯赛事第42届KLPGA冠军赛将于14日在京畿杨州莱克伍德乡村高尔夫俱乐部(CC)举行。这将是韩国今年首次举办此类比赛。在受新冠肺炎疫情影响，美国、日本、欧洲巡回赛等全部停止的情况下，KLPGA巡回赛的防疫对策将会受到全世界的关注。 本次比赛将在无观众的情况下进行。特别是在比赛期间，莱克伍德高尔夫俱乐部的其他场地将接受普通内场客人，为了万无一失，采取了动线隔离措施。作为其中的一环，选手们将使用单独练习场“urban range”设施，而不是俱乐部。 为预防感染，练习场入口将安装特殊紫外线(UV)杀菌消毒器。为了遵守保持距离的方针，在选手之间空出一个击球位的情况下使用练习场。也可以在单人餐桌上用餐。更衣室是隔间。巡回赛相关人士说：“设施内的男女更衣室300余间将全部使用。但是会尽量让顾客留下行李等，尽量避免使用。”淋浴设施将被关闭。 只是赛事规定不适用于英国皇家高尔夫协会(R&A)的“不使用平耙，不触摸旗杆”的指导方针。巡回赛相关人士表示：“根据R&A的咨询结果，相关内容是以业余选手为对象提出的建议。因为是正式比赛，所以会特别注意个人防疫。”禁止运动员、球童在比赛中吸烟、吐痰。徒手击掌和握手等也有所克制。比赛委员在比赛过程中要佩戴口罩和卫生手套。判罚规则时，要与选手、球童保持2米以上的距离。此外，还成立了以大赛运营委员为主轴，广播、赞助商、选手、高尔夫球场、正式医院等各领域的代表及外部专家参加的应对特别工作小组(TF)。 另外，赛事组委会打出“克服新冠肺炎，大韩民国加油”的标语，并将赛事总奖金提高到至30亿韩元的奖金(冠军奖金2.2亿韩元)，创下了历史之最。这比当初的总奖金23亿韩元(冠军奖金1.6亿韩元)增加了7亿韩元。 参赛阵容方面从144人扩大到150人，还鼓励海外巡回赛选手参加。征战美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛的朴城炫、金世煐、金孝周、李贞恩6和征战日本女子职业高尔夫(JLPGA)巡回赛的安善珠、李宝美、裴善宇等7名选手将出战。预计她们将与卫冕冠军崔惠珍等国内派展开自尊心对决。

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