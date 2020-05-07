不断加大的朝鲜威协加上美国总统选举变数……“韩半岛风险”管理成为燃眉之急. May. 07, 2020 12:52. . 美国智库国际战略研究中心5日表示，朝鲜在平壤顺安国际机场附近正在建设的弹道导弹相关设施即将竣工。该设施由3个大型建筑物和地下设施、铁路车站等组成，可以一次性组装多枚洲际导弹。美国国家情报局局长提名人约翰·莱克里夫在任命听证会上表示：“朝鲜寻求拥有核武器和发射系统是一成不变的危险。” 朝鲜持续加强核武器和导弹能力并非一朝一夕之事。特别是从去年开始，朝美无核化谈判停止，朝鲜加快了步伐。朝美关系除了停止核武器和洲际导弹试验和中断大规模韩美军事演习以外，一切回到了起点。在这种僵局下，朝鲜正在生产更多的核燃料，开发更精巧的弹道导弹。同时，朝鲜接连发射短程导弹威胁韩国，同时也预告了针对美国的更大挑衅。 从国务委员会委员长金正恩的潜迹引起世界关注一事来看，朝鲜核武装的存在本身就是“不断加大的威胁”。更大的问题是，距离朝鲜看来是把威胁极大化良机的美国大选还有6个月。对于特朗普总统来说，朝核问题不管是谈判还是对抗，都经常用于大选的保留素材。 特朗普总统甚至把同盟国韩国也用于大选游戏。据悉，他拒绝了韩美最近暂定的防卫费分摊额上调13%的方案，并提出了每年上调50%的方案。他同时还施压称，美国已将500%的上调要求下调至50%，因此韩国也应表现出灵活性。在漫天要价之后，像发善心一样进行协商，他的这种态度如实地表现出了对韩美同盟价值的认识不足。 在朝核和同盟成为燃眉之急的情况下，韩国政府准备再次为改善南北关系而加快步伐。以执政党在议会选举中取得压倒性胜利为契机，准备南北合作的突破口，并营造朝美谈判的氛围。敏感时期即将来临，管理朝鲜固然重要，但首先应加强与掌握关键的美国的关系，并努力管理“特朗普风险”。

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