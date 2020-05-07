快乐之家. May. 07, 2020 12:52. . 快乐的我家! 这是每个人都梦想的理想，几乎是童谣、小说和电视剧的题目。瑞典画家卡尔·拉尔森以描绘幸福家庭生活的画而闻名。他的画描绘在美好家园中快乐生活的家庭，就像是“幸福就是这样”的模范答案。 画中以他家厨房为背景，出现了画家的妻子和两个年幼的女儿。巨大的餐桌上摆放着花瓶、照明灯、饮料盘、盛满水果和零食的器皿以及高级茶杯套装等。坐在饭桌边上的孩子们，用激动的表情和眼神看着我们，站在右边架子前的妻子则把手伸向酒瓶。在修道院制作的本笃甜酒可能是装饰餐桌的最后的主人公。后面的餐桌上放着蜡烛和卡片。正如题目暗示的那样，似乎马上就要开始打牌了。这也是孩子们眼睛闪闪发光的原因。摆满装饰柜的餐具，整齐的家常菜，餐桌上丰盛的饭菜，看似简单而安乐的家具和漂亮的装饰，似乎都代表着这个家庭的幸福。 对于在极度贫困和父亲的虐待中长大的拉尔森来说，富裕和睦的家庭一直是他梦想和向往的世界。他曾到法国巴黎留学，但未能成为成功的画家而感到郁闷，让他把梦想变成现实的是妻子卡琳。妻子和丈夫一起亲手修理并装修继承父亲的乡下旧房子，并在这里生养了八个子女。每当人口增加时，需要的家具都是自己设计制作。卡琳建议丈夫把它画出来。拉尔森出版了描写自己快乐家园的插图集，成为畅销书作家，他的家成为北欧最著名的画家之家。此外，这对夫妇装饰的家居风景已成为瑞典室内设计的标准，并成为瑞典代表家具公司宜家的样板。后来，拉尔森在自传中写道，他的家人和家是他一生中最好的杰作。 美术评论家

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