特朗普要求韩国防卫费分摊额为13亿美元上涨49%，是工作组协议案的4倍. May. 07, 2020 07:41. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、申娜莉记者 lightee@donga.com,journari@donga.com. 据悉，美国特朗普政府向韩国提出的每年防卫费分摊额规模达13亿美元。这要比前一年韩方分摊额上涨49%。由于上调幅度是韩美双方协商工作组暂定协议的13%的近4倍，因此预计到最终达成协议为止，磋商将经历相当大的阵痛。目前，韩美双方连后续磋商日程都没有确定。 据熟悉《韩美防卫费分摊额特别协定》磋商的华盛顿外交消息灵通人士当地时间4日透露，美国方面要求每年支付13亿美元。虽然根据汇率变动存在差异，但这是在第10次协定中达成协议的10389亿韩元基础上要求追加近一半的金额。该消息灵通人士解释说：“按照美方适用的汇率计算，13亿美元将比前一年增加49%。” 据悉，3月底特朗普总统拒绝上调13%的方案后，美方将13亿美元修改为最终金额。特朗普政府的一名官员就此声称：“我们把（要求分摊额）从50亿美元下调到13亿美元，下调了很多（considerably）”，“美国一直表现出灵活性。” 在谈判僵局不断延长的情况下，美国政府高层领导人不断发表施压言论。特朗普在上个月举行的白宫新闻发布会上强调，“富裕的韩国应该负担更多”。他在接受路透社的采访时，以特有的夸张说法就增额施压，称“韩国已决定多掏钱”。 美国国务院负责东亚太平洋事务的助理国务卿马克·内珀4日在华盛顿智库国际战略研究中心主办的韩半岛问题视频研讨会上表示：“我们认为，到目前为止都非常灵活，现在期待韩国方面也表现出一定的灵活性”，“如果防卫费分摊额谈判达成一揽子妥协，希望国会能够尽快处理批准同意案。” 但是韩国政府的态度是不会追加让步。一名官员说：“从最初提出的总额到暂定协议，美国的确下降了相当部分，但我们的立场是明确的。”另一名熟悉磋商情况的消息灵通人士表示：“据我所知，暂时达成协议后，韩美之间没有拿出有意义的协议方案。”

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