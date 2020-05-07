美国智库：“朝鲜在新里建立可同时组装4枚洲际导弹的基地”. May. 07, 2020 07:41. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，最多可同时组装4枚“火星-15”型洲际弹道导弹的新导弹基地即将在朝鲜平壤附近竣工。在韩美确保重启对朝对话势头的情况下，朝鲜加速核武器、导弹的高度化，提高对美施压强度，为在今后的无核化谈判中占据有利地位做了铺垫。 美国国际战略研究中心的朝鲜专门网站“超越平行（Beyond Parallel）”当地时间5日公布的一份报告称，一个弹道导弹支援设施即将在朝鲜平壤顺安机场附近的“新里”完工。在报告的卫星照片中，捕捉到了3栋大型建筑物、大规模地下设施和被遮挡的铁路车站等。特别是长84米-122米、宽42.5米-43米的大型建筑，据推测最多可以同时组装4枚“火星-15”型等中远程弹道导弹。朝鲜此前已在平壤外围设立了制造洲际导弹的山阴洞导弹研究园区。 韩美似乎想在朝鲜国务委员会委员长金正恩恢复活动后确保重启无核化对话的势头。美国国家情报局局长提名人约翰·莱克里夫在5日举行的国会人事听证会上表示：“朝鲜可能会以缓和制裁和其他政治、安保上的优惠条件为代价，就部分核武器和导弹上的让步进行交易”，“理解并高度评价目前与朝鲜进行的外交磋商。”据悉，文在寅总统将在10日就任3周年的对国民谈话中，发出强调重启对话的对朝信息。

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