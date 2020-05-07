时隔71天...高11米的佛画“永川银海寺挂佛”展开幕. May. 07, 2020 07:41. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的扩散而关门的全国主要博物馆和展示设施正在陆续重新开馆。 首尔龙山区国立中央博物馆6日在书画馆佛教绘画室开幕了挂佛展《花雨满天—永川银海寺挂佛》。博物馆从今年2月25日开始临时休馆，这是博物馆重新开放后首次进行的展览。将展示位于八公山山脚下的庆北永川银海寺收藏的挂佛和《念佛往生捷径图》。挂佛画于1750年，高11米，宽5米多。同时，书画馆还将展出李恒福(1556~1618年)宗家的捐赠品。观众可以看到现存唯一的护圣功臣教书《李恒福护圣功臣教书》和《李恒福护圣功臣像后模本》等。护圣功臣是授予壬辰倭乱时把宣祖护送到义州的有功之人的称号，李恒福被评为一等功臣。 国立春川博物馆也于当天开幕了原计划于3月举行的企划特别展《新发掘的江原之宝》。在宁越兴宁禅院旧址出土的半跏思惟像和三陟兴田里寺址石碑碎片等30件宝物将与观众见面。包括国立大邱博物馆在内，庆北庆州、庆南金海、全北全州等国立博物馆也恢复了运营。 文化遗产厅也从当天开始重新开馆了国立古宫博物馆、国立无形遗产院等22个室内参观机关及设施。宫陵遗址本部世宗大王遗址管理所将于6月28日之前在京畿骊州市世宗大王历史文化馆举行《朝鲜时代日晷和仰釜日晷》展览。位于全罗南道木浦的国立海洋文化遗产研究所的木浦近代历史馆中，展示独立运动足迹的《英雄，走过那天的记忆》开幕了。 湖林博物馆计划于12日在首尔江南区新沙分馆举行大规模展示新藏品的2020年民画特别展《书架的风景-册巨里•文字图》。 在重新开放的场馆内，“保持生活距离”的措施仍将持续。国立中央博物馆通过在线预约制，限制了每小时300名入场游客。在入口必须接受佩戴口罩和发热检查才能入场。多数人参加的培训项目和文化活动等还没有恢复。事前预约方法等可以在各博物馆的网站上进行确认。

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