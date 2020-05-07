没有MLB球队的美国NC小联盟球队：我们现在是KBO联赛NC队的球迷. May. 07, 2020 07:41. by 姜泓求 windup@donga.com. “请集中起来。我们决定了我们要支持的KBO联赛球队。”美国职业棒球大联盟(MLB)坦帕湾马林鱼队下属的美国职棒小联盟三A队“达勒姆公牛队(Durham Bulls)”5日在其官方推特上发表了上述言论。以美国北卡罗来纳州的达勒姆为根据地的达勒姆公牛队选择的球队是NC队。因为北卡罗来纳州(North Carolina)的缩写就是NC。对此，账户管理者甚至开玩笑说：“从现在开始这里是NC队的粉丝账户。”北卡罗来纳州有篮球(NBA)、足球(MLS)、冰球(NHL)、橄榄球(NFL)职业队，但没有MLB球队。 与NC的缘分还不止于此。北卡罗来纳州是NC的队名(恐龙)恐龙化石经常被发现的地方。北卡罗来纳州立大学也因研究恐龙而闻名。一位球迷说：“达勒姆公牛队和NC两支球队的队服、帽子上的字母(D)是一样的。”恰好美国ESPN有史以来第一次现场直播的KBO联赛比赛是5日NC队与三星队的比赛，因此更加引人注目。这是海外球迷对5日开幕的KBO联赛的热切关注的场面。 经过韩国职业棒球回到美国舞台的前KBO联赛球员也担任了“娘家宣传大使”。截止到上个赛季，在斗山、乐天共效力5个赛季的投手乔什•林德布兰(33岁•密尔沃基队)6日在ESPN的斗山-LG比赛转播中担任了每日解说员。林德布兰通过照片墙介绍了这一消息，并表示：“如果问(关于KBO联赛)问题，我会从容回答。”5日报道了KBO联赛开幕的消息，并介绍了国内10支球队的官方照片墙账号。此前，在NC队与三星队的比赛上，NC队出身的埃里克•森姆斯在ESPN转播过程中突然登场介绍KBO联赛。2017~2019赛季效力于三星狮队，后来与旧金山队签订小联盟合同的击球手达林•勒夫(34岁)上传了儿子亨利身穿三星队的队服，用韩语大喊“狮子加油”的视频。 美国棒球统计网站“Fangraphs”还公布了2020赛季KBO联赛预期成绩。代表性的Sabermetrics(棒球统计学)专家丹•辛堡斯基通过自己制作的预测系统“ZiPS”预测说，Kiwoom英雄队将以86胜58负的成绩排名常规赛所有球队第一名。第二位是斗山队，最后一名是韩华队。本垒打第1位是Kiwoom队的朴炳镐(30个)，安打率第1位是NC队的朴珉宇(0.333)，平均责任失分第1位是KIA队的梁玹种(2.98)。除美国外，日本媒体也给予了高度关注。6日，《体育报知》报道了斗山队团长金泰龙接受电话采访的消息，称“韩国棒球迷们正在享受棒球之春的到来”。《日刊体育》报道称“此前美国从未播出过其他国家的职业棒球联赛”，表达了对KBO联赛的高度关注。 最火热的地方还是主场的国内。据韩国棒球委员会(KBO)透露，5日揭幕战5场比赛的平均收视率为1.47%，超过了去年揭幕战(1.39%)和儿童节(0.68%)的纪录。通过门户网站NAVER观看的观众累计达到149万3483名，是去年开幕日(34万3291名)的4.4倍，是儿童节(16万4434名)的9.1倍。事务局和球队将根据新冠肺炎疫情的发展趋势，在近期分阶段推进观众入场观赛。

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