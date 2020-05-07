利用VR-机器人治疗痴呆患者. May. 07, 2020 07:42. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 预计到2027年，首尔的痴呆症患者将超过20万人。首尔市为了减轻因快速老龄化而增加的痴呆症患者及其家人的负担，今年将投入包括国际公费和市费及区费在内的共392亿韩元的预算，来推进痴呆症管理计划。将新引进利用虚拟现实(VR)、机器人等智能机器的康复治疗、痴呆症专门教育课程等。 根据首尔市的《2020年痴呆症管理试行计划》，2015年首尔市痴呆症患者为10万3186名，今年1月增加到了13万9942名。据推算，到2027年，65岁以上人口将超过200万人，占首尔市总人口的21.7%，到进入“超老龄社会”的2027年，痴呆症患者将达到20万3818人。这一人数占全体老年人口的10.1%。 问题是，随着老人人数的增加，家庭的抚养负担也在增加。反映老龄人口生产年龄人口经济负担的指标“老年抚养费”正在迅速增加。2000年为7.0%的首尔市老年抚养费在2005年升至9.2%，2010年为12.0%，2015年为16.0%，今年又飙升至20.7%。预计到2025年，这一数字将上升到27.8%。另外，处于弱势群体的单身老人和老人基础生活保障金领取者也在持续增加。 在这种情况下，首尔市计划今年引进痴呆症专门教育课程和VR及机器人等利用智能机器的认知康复治疗等，以适应日益增长的痴呆症照顾需求。另外还将扩大之前推进的痴呆症安心村建设、痴呆症安心主治的指定等。 首先，今年将在永登浦、九老、东大门、江西、道峰区等5个自治区引进利用VR的认知康复项目。不仅是痴呆患者，还为认知功能处于正常阶段的老人提供体验各种虚拟现实情况，刺激五感或培养均衡感和运动能力的项目。另外，还通过与鹦鹉模样的机器人对话交流的项目，建立爱心关系，提供情感支持。 以照顾痴呆患者的疗养保护师为对象进行的实务中心的专业教育课程也将开始。另外还要提前熟悉“痴呆精神行动症状管理”“痴呆患者活动支援”等对待实际患者时需要的知识和信息，以此提高服务质量。 为了让痴呆患者及其家人能够维持生活的根基，政府将扩大痴呆安心村和痴呆安心主治的事业。目前在36个地方运营的痴呆症安心村增加到了50个，与317个医疗机关签订协议的痴呆症安心主治医生增加到了350个。这两个项目都是以社区成员为中心，提高对痴呆症患者的关注，使照顾网更加紧密的事业。 另外，还将对相当于痴呆症高危人群的孤寡老人、75周岁进入者、轻度认知障碍诊断者等3万人进行集中检查。以750名轻症痴呆患者为对象开设的“记忆学习班”也将运营。记忆学习班白天照顾痴呆患者，减轻家庭负担，并通过运动、健康咨询、艺术治疗等项目，预防症状恶化。 同时，还将开展旨在改善人们对老年痴呆症认识的宣传运动。今年下半年将在汉江纛岛游园区举行克服痴呆症行走活动，并于9月21日“克服痴呆症日”前后运营一个月的克服痴呆症周，并举行各种纪念仪式和活动。另外还计划以痴呆症患者及其家属为对象实施克服手记征集活动等。

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