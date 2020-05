米歇尔·奥巴马喜爱的服装品牌“J.Crew”申请破产. May. 06, 2020 07:36. by 朴湧 parky@donga.com. 美国前总统贝拉克·奥巴马的夫人米歇尔女士喜欢穿的美国招牌中低价服装品牌J.Crew受新冠疫情的影响,4日进入了破产程序。在美国,因新冠疫情影响而申请破产保护的大型零售企业中,J.Crew是第一家。有分析认为,这是零售企业“连锁破产”的信号弹。 据《华尔街日报》报道,J.Crew集团当天根据《破产法》第11条向弗吉尼亚州里奇蒙联邦破产法院提交了破产保护申请书。此次破产保护申请是在与债权团等就约2万亿美元(约2451万亿韩元)的负债与82%的股份交换方式达成协议后进行的。 成立于1947年的女性服装品牌“大众俱乐部计划”的母体J.Crew集团于1983年推出J.Crew品牌,以端庄利落的“预科生风格(preppy look)”人气飙升。杰西卡·阿尔芭、瑞茜·威瑟斯彭等好莱坞明星也颇为喜爱。 据美国有线电视新闻网(CNN)报道,有分析结果称,在米歇尔于2008年10月身穿J.Crew服装亮相NBC电视台“今夜秀”之后,J.crew股价上涨了25%。2009年她与两个女儿一起穿着J.Crew服装和皮手套出席奥巴马就职典礼,凸显了她洒脱的形象,J.Crew获得了“奥巴马家族服装品牌”的美誉。米歇尔在2013年奥巴马总统的第二次就任仪式上也展示了J.Crew的腰带和皮鞋。 但此后,J.Crew一直不敌网络企业和后起品牌,从2014年到去年连续6年亏损,走下坡路。今年3月因新冠疫情关闭500多家门店后,估计亏损9亿美元。穆迪副总裁拉亚·索科里安斯卡说,“J.Crew的破产将成为面临经营困境的零售公司接连破产的首例”。 此外,北卡罗来纳州德勒姆的北门购物中心当天决定停业。《华尔街日报》报道称,这是自新冠疫情后美国大型购物中心中破产的第一个案例。总部位于德克萨斯州达拉斯的健身俱乐部“Gold‘s Gym International”当天也提交了破产保护申请书。拥有113年历史的高级百货店“Neiman Marcus”和大众流通公司“J. C. Penny”也在申请破产保护程序之前与债权人进行谈判。 美国政府出手支持民间企业,预告将为承担2.2万亿美元的“超级经济扶持政策”等而发行巨额国债。美国财政部表示,计划在今年第二季度(4月-6月)发行史上最大规模的2.99万亿美元市场性债券。这是去年贷款额(1.28万亿美元)的两倍多。财政部第一季度贷款了4770亿美元,第三季度也计划追加贷款6770亿美元。州政府也面临资金困难。当天,由于失业补助金基金见底,加利福尼亚州从联邦政府贷款了3.48亿美元。

