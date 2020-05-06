穆迪：今年全球制造商利润或将下降13%. May. 06, 2020 07:36. by 李润泰记者 oldsport@donga.com. 有预测称，受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情的影响，今年世界制造企业的利润将大幅减少。 国际知名信用评级机构穆迪(Moody’s)5日(当地时间)通过《制造业部门展望报告书》推算，今年世界制造企业的EBITDA(法人税•利息•扣除折旧费前利润)将比去年减少13%。穆迪去年年末曾预测，今年世界制造企业的EBITDA将呈现0~1%之间的增长趋势。 穆迪对预测值进行修正的原因为“反映了非常不确定的营业环境。世界制造业的销售额和利润将以第二季度为中心剧减”。之后穆迪补充说，“新冠肺炎疫情将影响全球经济几乎所有领域，今年几乎没有厂商会不经历经营上的困难。” 英国牛津大学下属机构牛津经济学院日前也在报告中介绍说，“受新冠肺炎疫情影响，世界制造业产量去年第四季度和今年第二季度之间将锐减11%，这种萎缩速度将比2008年全球金融危机时更快。”该机构还补充说，“制造业产量在明年第二季度之前大概率将无法恢复到新冠肺炎疫情前的水平。”

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