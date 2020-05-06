美国动用侦察资产“追踪金正恩”，可能成为提高防卫费分摊额的压力. May. 06, 2020 07:36. by 韓基渽, 申圭鎭 record@donga.com,newjin@donga.com. 韩美外交界有观察认为，美国侦察资产在追踪陷入出现健康异常传闻的朝鲜国务委员会委员金正恩的“情报战”中发挥实力，今后可能成为《韩美防卫费分摊额特别协定》谈判中美国施压的筹码。对于最近在韩半岛大举展开的美国侦察资产，美国可以主张“对韩国提供了帮助”，因此呼吁韩国政府应制定适当应对逻辑的声音也越来越高。 金正恩自上个月11日参加政治局会议后销声匿迹，美国情报资产在掌握其行踪方面发挥了作用，韩美两国对此都没有异议。据悉，在金正恩5月1日出席平安南道顺川磷肥工厂竣工仪式之前的20天内，至少有8种美军侦察机展开了50多次以监视朝鲜内部动向。仅上个月27日一天，就有5架美军侦察机出击韩半岛上空。 包括主要执行监听任务的美国陆军三架“护栏（RC-12X）”、监视移动式发射架动向等的一架“联合之星（E-5C）”和监视朝鲜炮兵的一架“疯狂鹰”（EO-5C）在内，侦察资产也形式多样。在金正恩访问肥料工厂的1日，共有四架美军侦察机投入到韩半岛。美军的这种拉网式监视结果的一部分已经传达给了政府，韩国政府在加上自身情报后才确信“朝鲜内部没有异常动向”。一名外交消息人士表示：“可以认为，为掌握金正恩的动向，美军在东北亚的大部分侦察资产都投入到了韩半岛。” 问题是，美国的侦察资产如此频繁地展开，可能会给露骨地强调提高韩国防卫费分摊额必要性的美国总统特朗普带来“利好”消息。韩美工作组在3月底好不容易得出了由韩国军务员劳务费、军事建设费、军需支援费等构成的分摊协定框架的暂定协议案，但遭到特朗普总统的拒绝。 另一名外交消息人士表示：“有人提出，在谈判实际上已回到原点的情况下，特朗普总统可能会集中提及侦察资产对韩国的帮助。”实际上，美方谈判代表、国务院首席顾问詹姆斯·德哈特在韩美围绕谈判的矛盾达到顶点的去年11月曾强调：“因韩国不能自行开发而由美国提供的‘弥补战力’也包括在（增加防卫费分摊额的要素）内。” 韩国政府的立场是，即使美国再次把上述要求提上谈判桌，也不能接受。韩国外交部高官强调：“美国今后会不会提出（与最近侦查资产运用有关）的要求，目前还不清楚”，“即便如此，分摊协定的谈判是有原则的，难以接受的立场是一贯的。” 专家们也一致认为，“即使美国施加上述压力，我们也有反驳的余地”。峨山政策研究院首席研究委员车斗铉（音译）表示：“美军通过侦察资产获得的情报虽然对韩国也有帮助，但归根结底，美国是把侦察资产用于减少韩半岛安保风险的用途，难道不是吗？”世宗研究所研究企划本部长禹正烨（音译）表示：“美国一直都在韩半岛展开侦察资产，因此认为唯独在此次金正恩出现健康异常传闻的政局下侦察资产发挥功效的主张是不正确的。”

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