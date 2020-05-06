韩国“棒球之春”在美国也进行现场直播. May. 06, 2020 07:37. by 仁川=赵应亨记者 / 姜洪求记者 yesbro@donga.com,windup@donga.com. 突破新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)，终于迎来了“棒球之春”。 在从6日开始进行“保持生活距离”的情况下，包括首尔蚕室球场在内，2020赛季KBO联赛于儿童节(5日)当日在全国5个球场开幕。今年的职业棒球赛受新冠肺炎疫情的影响，从原定的3月28日推迟了38天。平时儿童节当日观众会纷纷涌向体育场，但当天的所有比赛为了防止新冠肺炎疫情扩散，都是在无观众的情况下进行的。 即使没有观众，也受到了国内外的高度关注。美国最大的体育媒体ESPN向全美直播了在大邱举行的NC-三星队之间的比赛。这场比赛由于下雨，比预定时间晚了33分钟开球，于下午2时33分开始。因出现国内最多的新冠肺炎确诊患者而展开殊死搏斗的大邱，已越过春雨，成为了向全世界宣传韩国棒球的舞台。 大邱市医生会会长李成九担任本场比赛的开球嘉宾。三星俱乐部为了纪念新冠肺炎期间医疗团队的辛劳，邀请他担任开球者。开球后，三星选手们用意为“尊敬”的手语进行了回应。李会长表示：“通过在新冠肺炎一线战斗的医生的开球，希望各位市民能安心，因此接受了(开球提议)。”

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