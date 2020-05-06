今年普利策奖获奖作品发布，阿拉斯加性暴力问题和印度少女的眼泪等报道入选. May. 06, 2020 07:37. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 美国新闻界最具权威的年度普利策奖获奖作品，阿拉斯加性暴力、香港反华示威、波音连环坠毁等报道入选。 原计划在上月20日公布，但由于新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响被推迟，4日(当地时间)发表的内容也是董事会事务局长戴娜•卡内迪的家中客厅通过视频告知的。 普利策奖理事会当天将阿拉斯加地区的媒体《安克雷奇每日新闻》和位于纽约的非营利性探索报道媒体《ProPublica》评选为公共服务领域的共同获奖者。两家媒体报道揭发了地处北极地区，公共权力有限，土著民比例较高的阿拉斯加的性暴力问题的严重性。值得注意的是，在一些乡村地区，性犯罪者数量比美国国内任何地区都多。此次分别是两家媒体第三次和第六次获得该奖项。 勘探报道部门由《纽约时报》颁发，获奖作品讲述了纽约市的出租车执照“多加钱”状况。报道揭露了虽然以最高100万美元(约12亿韩元)的价格购买了出租车执照，但由于优步等的活跃，驾照价格急剧下降，出现了负债累累或自杀的情况。 快报图片为报道香港反华游行队伍的《路透社》，专题图片为包含印度控制与巴基斯坦展开领土争端地区克什米尔的样子的《美联社》。尤其是被印度军人的玻璃子弹击中眼睛受伤的小女孩的照片引起了巨大的反响。由于担心被检查，美联社记者下了很大功夫，他将相机藏在菜篮里，委托普通旅客运送照片文件，像极了 “谍战”，最终该作品赢得了荣誉。 国内报道由报道波音“737Max”机体缺陷和连续坠落事故的《西雅图时报》和报道美国第七舰队所属舰艇接连发生伤亡事故和训练懈怠情况的《ProPublica》共同获得。国际报道由报道俄罗斯海外干预工作的《纽约时报》获得。速报部门由报道在卸任之前向约600人告发无差别的赦免和减刑的前肯塔基州州长马特•贝宾的地区媒体《库里尔杂志》获得，评论部门则由报道纪念非洲黑人奴隶首次抵达美国的1619年，以及该事件给美国社会带来的影响的纽约时报专栏作家尼克•哈那琼斯获得。 今年新设的“音频报道”单元由揭露唐纳德•特朗普政府反难民政策导致的问题的《洛杉矶时报》记者莫利•奥图尔和自由记者埃米利•格林共同获得 普利策奖是根据美国媒体财阀约瑟夫•普利策的遗言于1917年创立的。得益于匈牙利出身的美籍犹太人普利策的遗产，被评价为专业媒体人教育机构的始祖的哥伦比亚大学新闻学院诞生了。在媒体领域，在报道、摄影、评论等15个领域；在艺术领域，在电视剧、音乐等7个领域选出获奖者。获奖者将获得1万美元的奖金，公共服务部门获奖者还将获得金牌。事务局长卡内迪强调说：“在史无前例的不确定性的时代，但新闻报道绝不会停止这一点是肯定的。”

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