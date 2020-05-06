因新冠肺炎低落的心情通过电影《Troll》UP!UP!. May. 06, 2020 07:37. by 李?? baltika7@donga.com. 可爱的魔发精灵(Troll)们欢快的音乐节奏吸引了观众。动画片《魔发精灵：世界之旅(Trolls :World Tour)》中插入的辣妹合唱团的《WANNABE》、PSY的《江南style》、Red Velvet的《俄罗斯轮盘》等让人不由自主地扭动起来的音乐给因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)而被冻结的剧场街注入了活力和热气。 上月30日当天观众人数共达10.6906万人次。这是自3月中旬以来，单日观众人数首次超过10万人次。与去年儿童节有120万观众到影院观影相比，这个数字虽然微不足道，但随着新冠肺炎确诊人数降至个位数，保持社交距离的措施逐渐放宽，影院也慢慢恢复了观众。上月29日上映的《魔发精灵：世界之旅》在长假期间一直占据票房冠军宝座，截至4日共吸引了6.4万名观众。在分为流行音乐、古典音乐、乡村音乐等6个种类的魔发精灵村，摇滚女王“芭芙”说“要把世界变成摇滚之国”，并宣布战争，引发了一场骚乱。 环球影城受新冠肺炎疫情的影响，在影院上映《魔发精灵：世界之旅》的同时，还公开了定制影碟(VOD)。CGV和乐天影院在影院和2次附加版权市场同时公开时，没有按照不上映的标准上映，而MEGABOX也上映了。 中国台湾浪漫爱情片《我的青春都是你》(4.7314万人次)和韩国恐怖片《湖水酒店》(4.0926万人次)紧随其后。

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