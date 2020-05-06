父母面试. May. 06, 2020 07:37. . “每个大人心里都住着一个长不大和不愿长大的孩子。”这是李熙英作家的小说《油漆Paint》中出现的一句话，是住在国家设立的养育中心的17岁孤儿花子在“父母面试”过程中产生的想法。为了理解那是什么意思，首先应该理解父母面试这个陌生的概念。 一般来说，收养的主体不是孩子，而是准父母。但是，这部小说却颠覆了这一点。在这里，选择的权利不在于准父母，而在于孩子。孩子们看事先录好的准父母的录像，决定是否允许他们参加面试。而且收养取决于几次面试的结果。作为小说的题目《油漆》也是对“父母面试”的暗语，它从孩子的角度来衡量自己和准父母不同的颜色如何协调。被选择的准父母享受国家保障的福利待遇。这也是很多准父母申请面试的原因。 在过去的4年里，花子曾多次接受父母面试，但每次都拒绝被领养。对没有真心希望领养孩子的想法只希望得到实惠的自私的人来说，这是非常失望的。但是这次申请面试的准父母却截然不同。他们小时候从父母那里受到了很深的伤害。所以说，他们说不想生孩子。花子之所以认为“每个大人心里都住着一个长不大和不愿长大的孩子”，正是处于这种理由。但令人惊讶的是，花子至今仍然带着伤痛生活，身为大人却和孩子无异，她认为，虽为大人却和孩子无异的他们才是有资格当父母的。谁能在这样的场合坦率地说出自己的伤痛呢？直率是真心对待对方的意思，而说出受伤的话是理解伤口的本质，不会再施加那样的伤害的意思。 但是我们面试的话，我们的父母会得到什么样的分数呢？相反，如果我们的孩子参加面试，我们会得到什么样的分数呢？文学评论家•全北大学教授

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