美国与中国因新冠矛盾再起贸易战阴云……韩国应制定出口多元化等战略. May. 06, 2020 07:37. . 韩国综合股价指数（KOSPI）4日再次跌破1900点大关。因为此前一直呈现平稳状态的美中贸易矛盾有可能重新爆发的不安感，外国投资者在韩国股市抛售了1万亿韩元的股票。这给比其他国家更早平息了新冠疫情、带来经济活动也即将正式恢复的期待感的韩国经济泼了冷水。 美中出现再次爆发贸易战的可能性，是因为美国总统特朗普提及中国对新冠疫情扩散的责任论，暗示可以追加征收1万亿美元（约1200万亿韩元）的关税。 韩国出口方面，今年4月的业绩比去年4月锐减23%，贸易收支自2012年1月以后、时隔99个月首次出现逆差。如果特朗普总统在11月大选前夕为了形成有利的舆论形势而大举敲打中国，对于因新冠疫情已在出口市场和全球供应链上遭受重创的韩国来说，无疑是又一个超大型不利因素。 多少有些希望的是，在防控新冠疫情的过程中，韩国的整体国格有所提高，经济潜力在世界市场上也得到高度评价。例如，由于期待今后非面对面活动增加，三星电子和SK海力士两家公司在世界市场上占据70%以上的存储器半导体DRAM，4月份平均价格创下了39个月以来的最大涨幅。与半导体一样，在另一个主要出口商品之一的汽车领域，也有消息称现代汽车在越南市场超过日本丰田，占据了销售第一位。 即使如此，我们面前的不安因素也更多。世界经济衰退才刚刚开始，中美贸易矛盾至少将持续到美国大选结束的11月。越是这样，我们越要必须做可以自己做、必须做的事情。眼下的工作是积极促进消费，搞活内需经济，解除各种限制，鼓舞企业的士气。长期而言，为适应贸易保护色彩更加浓厚的“后新冠时代”的出口环境，韩国应努力提高内需比重，并加快加大努力，使出口市场从以美国和中国为中心向东南亚、印度、欧洲等多边化发展。

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