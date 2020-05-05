朝鲜对韩国哨所开枪……如果再次糊弄过关，9·19协议将变成废纸一张. May. 05, 2020 07:42. . 朝鲜对韩国军队最前方监视哨所开枪已经过去两天，一直沉默不语。韩国军方前天向朝鲜发送了电话通知文，要求朝鲜对违反9·19南北军事协议进行解释，但朝鲜直到昨天都没有做出任何反应。朝鲜还动用宣传媒体，批评韩国军队引进F-35和“全球鹰”是“准备发动侵朝战争的增强武力和军事对抗行动”。“联合国军”司令部昨天着手对朝鲜军队枪击韩国军队哨所事件展开精密调查。 朝鲜在此期间接连进行导弹挑衅，违反了缓和军事紧张的9·19军事协议精神。去年年初朝美河内会谈破裂后，由于朝鲜的拒绝，在共同挖掘遗骸或继续撤离哨所等协议履行上也没有任何进展，处于停滞状态。不过，在军事分界线和“北方界线（NLL）”一带设定缓冲地区，以及承诺停止使用武力和敌对行为的核心条款，虽然存在很多争议，但并没有受到太大的破坏。 此次枪击哨所事件，是正面触及军事协议核心的实质性违反。而且这也是第二次。去年11月，朝鲜在国防委员会委员长金正恩参观下，在西部海域缓冲水域昌麟岛进行了海岸炮射击训练。直到朝鲜报道此事之后，韩国国防部才公开称，“我军也在发射海岸炮时捕捉到了声音”，并向朝鲜发送了抗议书。但是在没有得到任何答复的情况下不了了之。 这一次，不管是有意图的挑衅还是偶发性事故，朝鲜似乎又想轻描淡写地放过。即使说是韩军倾向于认为的偶发性枪击，朝鲜军队也会发生检查骚动，但是枪击后又进行日常务农活动等，并没有异常的特别动向。对于朝鲜来说，这可以看作是想在注重情况管理的同时，无视韩国的抗议。 对于朝鲜的一再挑衅，很久以前就出现了“9·19军事协议已成为死去的文字”、要求强力应对的呼声。有分析认为，哨所枪击事件也是按照金正恩潜迹后重新登场和进行挑衅的模式，为进行更大挑衅而进行的预备行为。为了防止朝鲜的误判，必须好好追究。如果这次也像什么事都没发生过一样，那么9·19协议就真的会变成废纸一张。

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