受到敌人尊重的将军. May. 05, 2020 07:42. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 隆梅尔和巴顿是二战中产生的最大明星。两个人都以闪电战风靡一世，但性格却截然相反。隆梅尔出身于典型的中产阶级家庭。虽然他对自己的天赋很有信心，而且有强烈的明星意识和出人头地欲望，但他的自制力很强，自我管理非常彻底。对部下们来说，他是一个给予坚定信任感的指挥官。 从美国式新兴贵族的标准来看，巴顿出自贵族、富豪家庭。喜欢炫耀，喜欢给人傲慢的感觉。狡猾，会说谎，任性，随口骂人。性格豪放的人可能会喜欢，但可能对托付生命感到不安。 美国的战争史学家丹尼斯·肖沃尔特说，当时是这样，现在也是，德国军人对巴顿的评价更高，美国人对隆梅尔的评价更高。难道是因为别人的糕点看起来更大吗？不管是哪个国家，军事在一定程度上都是爱国偏见较强的领域。尽管如此，两人一起在对方国家获得更高的评价，这不能不说是特别的事例。 同样是闪电战术，两个人战术的个性略有不同。隆梅尔的风格，是一旦发现敌人漏洞，就会毫不迟疑地钻进，无所畏惧地快速进军，搅乱敌人的头脑和手脚。巴顿比隆梅尔更有架势，虽然总是夸夸其谈，但战术像狐狸一样谨慎。采取的是欺骗敌人、暗地里集中火力，然后简短地切断并撕开局面的方式。 当然，这可能不是两人战术观念的差异，而是他们战斗过的环境的结果。笔者认为这种可能性更大。而且这或许是彼此在对方受到尊重的原因。巴顿的战术在欧洲和德国的土地上实行，隆梅尔则跑在法国和北非的大平原上。最后，每个人都只能从自己的立场来判断其有用性和价值。 出于同样的原因，两个人受到了同事的鄙视。战术的基本是站在他人的立场上看，这似乎真的很难。 历史学家

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