“联合国军”司令部着手就“朝鲜枪击韩国哨所”事件进行精密调查. May. 05, 2020 07:42. by 尹相虎 军事记者、朴孝睦记者 tree624@donga.com. 联合国军司令部4日着手对朝鲜军人对韩国军队最前方哨所枪击事件进行精密调查。预计在判断朝鲜是否故意挑衅及违反停战协定的同时，还会详细检查韩国军队的应对措施，并公布调查结果。 “联合国军”司令部公报室长李·彼得斯（音译，美国陆军上校）表示：“将对此次事件进行精密调查，以判断是否违反停战协定，调查结束后将向有关当局提交报告。”据悉，“联合国军”司令部军事停战委员会特别调查组当天上午前往事发地江原道铁原地区非军事区内的韩国军队哨所，听取了现场鉴定和相关简要报告。 据悉，“联合国军”司令部调查组由包括韩国和美国等成员国联络团要员在内的10多人组成。韩国军方消息人士表示：“‘联合国军’司令部将尽快结束调查。” 青瓦台就此表示，这是“常规调查”，警惕扩大解释。青瓦台高层相关人士当天在与《东亚日报》的通话中表示：“从多种情况证据来看，偶然性事故的立场没有改变”，“‘联合国军’调查似乎是通常可以进行的一般性调查。”这名人士还强调：“韩美密切共享情报，对情报分析是偶然事故没有分歧。”韩国军方也维持了前一天（3日）“不能看成是故意挑衅”的判断。据悉，韩国军方内部认为，朝方哨所有可能在交接工作过程中误触了瞄准南方哨所的高射枪（机关枪）。 朝鲜当天依然没有回复前一天韩国军方发来的电文，一直保持着沉默。

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