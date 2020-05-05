美国未来资产将取消7万亿韩元的美15家酒店收购计划. May. 05, 2020 07:43. by 李建赫 gun@donga.com. 未来资产基金管理公司(Mirae Asset)向卖方中国安邦保险(现大家保险)通报称，将解除投资58亿美元(约7.12万亿韩元)收购美国国内15家高级酒店的合同。在交易过程中，安邦保险未披露的过失是原因之一。一些人分析说，这是由于新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响，世界旅游业的恢复变得不透明的事例。 4日，未来资产基金管理公司表示，3日发送了解除去年9月与安邦保险公司签订的酒店买卖合同通知书。未来资产基金管理公司表示：“安邦保险方面没有事先公开有可能会对酒店价值造成损害的明细和负债，无法持续正常地运营酒店”，解释了因安邦保险的过失导致合同解除的明细情况。 未来资产基金管理公司去年决定购买安邦保险公司拥有的纽约JW万豪酒店、旧金山附近的半月湾丽思卡尔顿度假村、芝加哥和迈阿密的洲际酒店等高级酒店。收购程序原定于4月17日前完成，但由于两家公司之间的分歧，合同一直被推迟。 对此，安邦保险公司在上个月中旬以未来资产基金管理公司的海外法人—未来资产全球投资公司为对象，提出了希望对方尽快结束收购的诉讼。对此，未来资产基金管理公司表示，因主保险的过失，产生了解除合同的权利，要求在本月2日之前解决相关问题。未来资产基金管理公司表示：“安邦保险已经提起诉讼，计划采取法律措施”，并要求返还提前缴纳的约7000亿韩元的定金。安邦保险说：“我们没有违反任何义务。买卖合同没有解除，定金不能返还。” 未来资产基金管理公司这次的酒店购买合同是韩国金融公司在海外推进的最大规模的代替投资而备受瞩目。未来资产集团此前根据扩大海外代替投资的战略，积极收购了法国巴黎马中街Tower(1.14万亿韩元)等写字楼和酒店。特别是未来资产大宇香港总裁兼全球投资战略顾问朴炫柱对旅游产业产生了兴趣，并一直主导着大胆的赌注。 也有观点认为，此次解除合约反而会给未来资产带来利益。因为，随着新冠肺炎疫情的扩散，各国纷纷采取封锁措施，各国酒店无法正常运营，业况的短期恢复也变得扑朔迷离。国内证券公司的高层相关人士表示：“如果收购成功，就会陷入‘胜者诅咒’。未来资产实际上已经退出了。” 此次决定对未来资产大宇参与的韩亚航空的收购会产生什么样的影响，备受关注。与HDC现代产业开发联手的未来资产基金管理公司大宇当初决定，在2.5万亿韩元的收购资金中，等待15%(4899亿韩元)的股份。但是，由于新冠肺炎疫情，韩亚航空的业绩一落千丈，航空业界不景气，收购工作被迫推迟。有人预测，HDC现产和未来资产大宇如果真的收购韩亚航空，将需要比当初的计划投入更多的资金。投资银行业界相关人士解释说：“放弃对美国酒店的投资，可能是为了集中于韩亚航空。”

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