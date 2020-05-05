为应对新冠肺炎再次流行，将运营1000家“呼吸道专门诊所”. May. 05, 2020 07:43. by 朴星民 min@donga.com. 韩国政府为应对新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)再次流行，决定在全国1000多个地方开设“呼吸道专门诊所”。其宗旨是，预防医院内的新冠肺炎病毒感染，减少对呼吸道患者的诊疗空白。 4日，政府和大韩医生协会、大韩医院协会在协议体会议上决定，在今年秋天构筑应对呼吸道患者增加的医疗体系。其核心内容是指定呼吸道专门诊所，将有呼吸道或发热症状的患者与普通患者分开进行诊疗。但建议重症患者或哮喘等慢性呼吸道疾病患者继续去医院就诊。 呼吸道专门门诊有两种形式。首先在全国地方自治团体保健所或公共设施设置地区医生参与的开放型诊所。京畿河南市管辖内的图书馆正在运营呼吸道诊所。另一项是政府接受民间病•医院的申请，增加约500处。 对为新冠肺炎疑似患者进行诊疗而暂时运营的电话咨询及处方的补偿也将得到加强。从本月开始，社区医院将追加支付电话咨询管理费。诊疗费的30%左右，全部由健康保险支付。 同时，原定5月前实施的“健康保险工资预付”延长一个月至6月。先支付制度是优先向医疗机关等疗养机关支付前一年月均工资的90%~100%的制度。以后按实际诊疗费结算。其宗旨是让医疗机构在没有经营困难的情况下，专心治疗患者。目前，4621家疗养机构已先行支付7361亿元。预计5、6月份各为1万亿韩元。

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