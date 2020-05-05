美国竭力宣称“新冠病毒武汉研究所起源说”，特朗普称“中国可怕的失误”. May. 05, 2020 07:43. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、北京=常驻记者 尹完准 lightee@donga.com,zeitung@donga.com. 围绕新冠病毒的发源地，美国和中国之间的矛盾正在走向爆发之前。美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥以刺激性措辞提出“中国责任论”，并施压要求进行调查，中国对此强烈抗议，认为这是“政治秀”。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，特朗普3日被记者问及“病毒是否出自中国研究所”时声称：“我认为中国犯下了可怕的错误。他们试图掩盖此事，但未能灭火，不承认失误。”他还强调：“会收到武汉研究所发生了什么事情的报告，那是决定性的。”他在4月30日也曾表示：“看到了病毒源自中国武汉研究所的证据”，提及了实施报复性关税等问题。 同一天，蓬佩奥在接受美国广播公司（ABC）采访时指出，“有‘大量证据（enormous evidence）’可以证明，新冠病毒来自武汉研究所”，“中国研究所的失败导致全世界遭受新冠病毒，这不是第一次。” 当记者问及中国是有意传播病毒还是偶发事故时，他说，“有很多事情需要了解。为了解开疑问，有必要进行现场调查。应该去那里”，向中方施压。特朗普总统最亲信的执政党共和党参议员林赛·格雷厄姆也表示：“制定了制裁中国的法案，直到中国协助武汉研究所调查为止。” 美国国内就新冠病毒“中国起源说”有两种说法，一是武汉研究所出于使用生物武器的目的制造了病毒，二是武汉研究所因事故偶然泄露。政治媒体“Axios”报道说：“生物学武器说的可能性很低，事故说有一定可能性，但没有直接证据。”特朗普当天形容中国是“失误”，庞培也同意新冠病毒并非人工制造，“没有理由怀疑”。分析认为，他们是在强调，即便如此，如果是偶发性事故，即使是为了了解是以何种方式泄露的，对武汉研究所的调查也不可避免。 据美联社3日报道，美国国土安全部3日制作了4页内部报告，内容为“中国领导层为储备医疗物品和设备，从1月初开始故意隐瞒了新冠病毒的严重性”。也就是说，中国故意推迟向世界卫生组织报告新冠病毒的危险性，从而从国外进口医疗设备，结果今年初中国口罩及防护手套进口量猛增。 双方就台湾参加世界卫星组织会议一事也针锋相对。世卫组织最高决议机关世界卫生总会将于18日召开视频会议。美国国务院和美国驻联合国代表部2日在推特上上传了“支持台湾加入世界卫生组织”的推特话题。相当于美国驻台湾大使馆的美国在台协会也表示，“从当天开始，每天都会在脸书上传支持台湾参与世界卫生总会的文字”。 中国则认为，“美国正在把新冠问题政治化”，表示强烈反对。中国驻日内瓦代表部批评称：“这违反了一个中国（台湾是中国的一部分））的原则，可能会给台独势力发出错误的信号。”

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