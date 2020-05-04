MLB密切关注KBO开幕. May. 04, 2020 07:48. by 姜泓求 windup@donga.com. 前洛杉矶道奇队主教练汤米•拉索达说：“一年中最悲伤的日子是棒球赛季结束的日子。”换句话说，一年中最开心的日子应该是棒球赛季开始的日子。球迷们期待已久的那一天即将到来。2020赛季KBO联赛将于5月5日开幕。原定于3月28日的联赛开幕日因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情被推迟了38天。虽然暂时只会进行无观众比赛，但举行棒球比赛本身就让人充满希望。 并不是只有国内球迷的目光投向了球场。被誉为棒球故乡的美国职业棒球大联盟(MLB)也对KBO联赛密切关注。MLB也受新冠肺炎疫情的影响赛季处于全部中断状态。打破新冠肺炎疫情，打开大门的KBO联赛可以成为优秀的教材。 美国《雅虎体育》2日(当地时间)发表了题为《MLB将关注新冠肺炎疫情期间KBO如何恢复棒球》(MLB will be watching as KBO tries to bring back baseball amid coronavirus recovery)的文章。撰写该报道的MLB专栏作家蒂姆•布朗表示：“在美国，棒球日还没有到来。但是在韩国即将举行棒球比赛。由10支球队组成的KBO联赛将于周二(5日)在5个球场进行5场比赛。据很多专家介绍，韩国在应对新冠肺炎疫情方面至少比美国早几周，甚至几个月。” 据媒体报道，MLB现在有两名员工常驻首尔学习KBO的应对方案。“MLB将定期与KBO接触，学习如何对付全球性大流行病(Pandemic)。MLB对员工配备、媒体管理、安保、场馆运营等病毒预防和人员保护的细节也非常重视。”也关注着如何应对无观众比赛氛围。还详细介绍了运动员和工作人员的出入口统一、禁止吐痰和击掌等相关方针。 在上个月举行的球队间练习赛上，外国记者也来到了现场，表现出了极大的关注。MLB球队也要求驻留在韩国的球探提交报告书等，正在效仿国内的情况。 《雅虎体育》报道称，“MLB(通过KBO)会学到很多，并自主制定战略。希望这能产生积极的影响。”KBO联赛将受到全世界棒球界的关注。为了到最后都成为成功事例，希望在相关方面多多注意。

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