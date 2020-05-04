托特纳姆热刺球迷网站：孙兴慜不可取代. May. 04, 2020 07:47. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “没有选手能代替孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队•照片)。” 英国在线媒体《The Spurs Web》3日评选孙兴慜为托特纳姆热刺队内最重要的球员，并做出了上述评价。该媒体还是英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队的球迷网站，该网站称：“何塞•穆里尼奥主教练目前执教的托特纳姆热刺队一线队球员中，最核心的球员是一直表现良好的孙兴慜。” 以26名托特纳姆热刺队选手为对象，进行重要程度排名的该媒体将2019~2020赛季攻入16球的孙兴慜评选为第一名，英格兰出身本赛季攻入17球的哈里•凯恩排在第二位。此间有“托特纳姆先生”之称的凯恩虽然进球数比孙兴慜多，但自1月腿筋受伤后就一直没有参加比赛，他的缺点是伤病频繁。 在受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响，英超联赛中断的情况下，回到韩国接受基础军事训练的孙兴慜在英国媒体选定的各种排名中名列前茅，显示出了不变的超高人气。 2日，英国媒体《Give Me Sports》评选出每支英超球队最受球迷喜爱的球员，孙兴慜被选为热刺队球迷“最喜欢的球员”。该媒体评价称“孙兴慜在转会到托特纳姆热刺队后的第一个赛季即2015~2016赛季(8球)时也曾遭遇过困难，但他在同利物浦等强队的比赛中不断攻入进球，成为了深受球迷喜爱的球员”。制作现役球员也非常喜欢的世界级足球游戏《FIFA20》的游戏公司EA将孙兴慜选入了以表现最好的球员为对象的“英超本赛季最佳球队(20人)”名单。 孙兴慜的综合能力值为95分，位于并列第8位。 孙兴慜在球员身价方面也被评为英超顶级明星。最近足球转会专门网站“转会市场(Transfermarkt)”公布的孙兴慜的预计转会费为5760万英镑(约882亿韩元)，在所以英超联赛效力球员中排名第15位。在孙兴慜的主要位置—左侧攻击手中则高居第4位。

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