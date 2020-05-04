“投资鬼才”巴菲特也因新冠肺炎亏损61万亿韩元. May. 04, 2020 07:48. by 崔智善 aurinko@donga.com. 被称为“投资鬼才”的美国亿万富翁投资者伯克希尔•哈撒韦公司董事长沃伦•巴菲特(90岁•照片)受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情的影响，仅在第一季度就亏损了约61万亿韩元。以长期持有被低估的精品企业股票而闻名的巴菲特主席，从新冠肺炎疫情初期的2月开始大量买入美国航空股，但随着新冠肺炎疫情持续时间的延长，他蒙受了巨大损失。 CNBC等媒体报道，伯克希尔•哈撒韦公司2日(当地时间)通过业绩报告书表示，今年第一季度遭受了497亿美元(约60.6340万亿韩元)的净损失。这是公司自1839年成立以来的最大损失。这与去年第一季度216.60亿美元的纯利润形成了鲜明的对比。 大规模损失主要是受到高达545.2亿美元的投资损失的影响。值得一提的是，伯克希尔-哈撒韦公司从2月27日买入达美航空97.6万股开始，对美国主要航空公司的股票进行了攻击性买入。公司认为新冠肺炎疫情会很快过去，所以果断进行了先发制人的投资。但由于疫情长期化，世界航空业界实际上陷入了瘫痪状态，损失像滚雪球一样越滚越大。 在航空股股价大跌后，巴菲特从4月初开始抛售。巴菲特主席当天在网上股东大会上表示：“将曾持有的达美航空、美国航空、西南航空、联合航空等美国四大航空公司股票全部卖出了。之前的决策是我的失误。”据估计，仅他的航空股抛售规模就约为60亿美元。巴菲特表示，目前没有找到合适的投资渠道。不过，他对美国经济前景持乐观态度。巴菲特说：“美国此前战胜过南北战争、西班牙流感、大萧条等危机，繁荣昌盛。美国的魔法会和以前一样，让经济很快恢复过来。”

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