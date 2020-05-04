一美籍韩裔高中生用轻型飞机运送医疗物品. May. 04, 2020 07:49. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 驾驶轻型飞机向医疗用品不足的乡村医院配送各种用品的韩裔美国高中生TJ·金（16岁）受到了美国总统特朗普的表彰。 特朗普总统当地时间1日在华盛顿白宫以“辛劳、英雄行动和希望”为主题，向包括金某在内的5名志愿者颁发了表彰状。他还特别提到金某说：“在听到医院因新冠疫情需要保护设备的消息后，亲自驾驶飞机发送了超过1万个医疗用品”，“这是了不起的飞行，完美地完全了任务。没有比这更好的军用飞机飞行员准备工作。” 马里兰州兰登学院2年级学生金某在发表获奖感言说：“通过志愿服务学到了两点。帮助某人没有‘年纪小’，而且志愿服务需要整个社区的帮助。”他还说：“现在这一瞬间，还有很多青年在做口罩，给身边的老人送饭菜，给医护人员写感谢信。想到他们，我不知道我是否有资格站在这里。”他强调，“今后将继续向需要帮助的郊区医院运送医疗设备”，赢得了与会者的掌声。 梦想成为海军飞机驾驶员的金某为了取得学生飞行员资格证，从很久以前就开始学习飞行课程。因3月份正式施行的美国移动限制令，金某的学校也关门了。当时，校方曾通知学生“在家继续学业，再为别人做点好事”。 对此，金某想到了因新冠患者涌来而面临医疗用品供应不足的郊区小医院。金某在教官的参观下，乘坐教学用轻型飞机，向弗吉尼亚州某乡村医院送去了8000多副医用手套、400个口罩、2000多个医用头套、1500个鞋套和手消毒剂等。医疗用品是与学校和教会等地区社会合作得到的。

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