金正恩重新亮相的第二天，朝鲜向韩国监视哨所开枪. May. 04, 2020 07:48. by 黃仁贊 hic@donga.com. 一度陷入健康异常传闻的朝鲜国务委员会委员长金正恩在潜迹20天后重新开始了公开活动。金正恩参加活动的照片被公开一天后的3日，朝鲜军在非军事区对韩国军最前方监视哨所进行了枪击。有分析认为，结合金正恩身体出现异常传闻的混乱局面和非军事区突袭挑衅来看，朝鲜再次开始了采取动摇韩半岛局势的行动。 据《劳动新闻》等媒体报道，金正恩1日出席了平安南道顺川磷肥工厂的竣工仪式。自4月11日主持政治局会议后，金正恩没有在4月15日金日成生日的参拜活动中没有露面，时隔20天后才出现在公开场合。朝鲜公开了金正恩一个人行走和抽烟的场面。虽然也有金正恩乘坐移动式车辆或稍微瘸腿的样子，但与“病危说”有一定距离，是比较正常的样子。既没有让人搀扶，也没有拄拐。金正恩强调：“顺川磷肥工厂的竣工，是党中央委员会七届五次全会以来取得的第一个成果，也是使化学工业取得一大跳跃的重要的契机。”他是在强调，为了亲自鼓励去年“马拉松式”全会上强调的“正面突破战”成果，亲自来到了现场。 外交家们普遍分析认为，金正恩在分析一直追踪自己动向的韩美联合情报资产的应对的同时，还观察了韩国国会选举结束后的首尔和11月大选前夕华盛顿的反应，由此决定了亮相的时间。美国总统特朗普当地时间2日在推特上就金正恩露面写道：“非常高兴看到他回来了，还有他身体健康。” 但在金正恩的“突然行动”被公开的第二天，朝鲜军队向非军事区内的韩国军队最前方的监视哨所开了枪，韩国军队进行了警告射击。这是自2018年9·19南北军事协议签署以来，朝鲜首次在非军事区向韩国军开枪。 据韩国军方透露，3日上午7时41分左右，在江原铁原地区中部战线非军事区，随着数声枪响，子弹飞进了韩国军队的哨所。军方在哨所外墙上确认着弹痕迹后，判断是朝鲜军队哨所的机关所发射，先用K-6机关枪等进行了两次警告射击（十多发），然后进行了警告广播。朝鲜军人没有进一步的行动，韩国军方正在分析发射背景。

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