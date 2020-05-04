新鸭绿江大桥为6年来首次开通“加速”. May. 04, 2020 07:49. by 尹完準 zeitung@donga.com. 据确认，朝鲜和中国为了开通拖延5年之久的朝中边境新鸭绿江大桥，最近加快了相关设施的施工速度。新鸭绿江大桥是连接中国辽宁省丹东市和朝鲜新义州市的长约3公里的大桥。 根据3日多名对朝消息灵通人士的证言和中国社交媒体上的照片，朝鲜4月26日开始在新鸭绿江大桥尽头的朝方道路1号国道上铺设沥青。当时拍摄的照片上可以看到，新鸭绿江大桥的尽头有用于道路施工的卡车等设备，道路都是土路。但是，从4月29日拍到的两张照片来看，沥青铺设工程取得了很大进展。 对朝消息灵通人士表示：“工程刚刚开始的4月12日，还只是一片荒野，但最近正在快速进行”，“道路左侧的朝方海关建筑用地工程也已经开始了。”该消息灵通人士表示：“朝鲜和中国原本计划在今年上半年开通新鸭绿江大桥，但由于新冠疫情而被推迟”，“考虑到朝鲜正在加紧施工，预计很有可能将于今年下半年开通。” 中朝在中方的支持下，在2014年完成了六车道公路的新鸭绿江大桥的建设。这是为了代替1943年竣工的破旧狭窄的鸭绿江铁桥。人们非常期待，通过新鸭绿江大桥，朝中贸易将更上一层楼。 但是，由于朝鲜要求中方负担朝方地区道路和海关等基础设施的施工费用，导致开通被推迟。此后，由于朝鲜接连进行核武器、导弹挑衅，导致朝中关系恶化，以及国际社会的对朝制裁，5年来一直推迟开通。据悉，去年6月中国国家主席习近平访问朝鲜时，曾向朝鲜国务委员会委员长金正恩承诺承担开通大桥的费用。 今年1月中国开始“新冠疫情”扩散后，朝鲜全面封锁了中朝边境。在新冠疫情事件尚未完全平息的情况下，急于开通新鸭绿江大桥，从侧面证明了朝鲜经济困难的严重性。 中国占朝鲜贸易90%以上，朝中贸易今年第一季度骤减90%以上。据悉，朝鲜的粮食和消费品因此面临短缺。美国国务卿蓬佩奥当地时间4月29日表示：“朝鲜内部存在饥荒、粮食不足的实际危险。” 此外，这一举动也被解读为试图解除对朝制裁的朝鲜与中国为大幅扩大边境贸易做准备。在美中、朝美矛盾局面下，金正恩自2017年3月以后四次访华，去年习主席访问朝鲜，朝中关系得到改善。据路透社不久前报道，朝鲜经贸代表团将访问北京，“中朝双方最近一直在讨论恢复边境贸易的问题”。

한국어