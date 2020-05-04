体制极不透明、金正恩潜迹……被如此金正恩左右的脆弱的南北关系. May. 04, 2020 07:49. . 健康出现异常传闻的朝鲜国务委员会委员长金正恩在消失20天后参加了肥料工厂的竣工仪式。戏剧性的重新亮相平息了围绕自己的出事传闻等。但这并不意味着金正恩20天来行踪的暴露。国际社会的谍报战和激起各种臆测的此次潜迹，在21世纪正常国家中是难以想象的不正常行为。这再次证明了韩朝关系需要依靠朝鲜这种体制的善意进行无核化谈判、谋求关系进展的的脆弱性。 公开金正恩行踪仅过一天的昨天，朝鲜军队在非军事区向韩国军开枪。这是第一次违反禁止在军事分界线一带从事敌对行为的“9·19南北军事协议”的挑衅。这无异是给在金正恩潜迹的情况下着手准备南北铁路连接的韩国政府重启南北合作泼冷水。韩国政府将重点放在了朝方偶然性误射的可能性上。韩国军方事前断定朝鲜的意图，会给把握真相带来困难。即使是偶然性误射，也分明是违反南北军事协议的行为，因此应该有朝方的说明和道歉。 此前，朝鲜虽然接连发射导弹和放射炮挑衅，但未能改变美国等国际社会的态度，但通过金正恩的潜迹，引起了国际社会的关注。当然，这并不是朝鲜最高领导人第一次长时间在正式媒体上消失后再次戏剧性地登场。这是金正恩执政后第六次潜迹。但是，此次在没有美国精密打击等威胁人身安全的因素的情况下潜迹，引发了“出事传闻”。朝鲜通过此次金正恩的潜迹，再次获得了引发关注的效果，但是也很肯定，再次暴露出其体制的不透明性，进一步脱离了正常国家轨道。 此次金正恩的潜迹争议，如实地确认了国际社会对实现核武装的朝鲜内部的情报能力是多么脆弱。在金正恩潜迹过程中，也应该检查韩美之间的情报交流是否顺畅。各种推测满天飞的情况下，韩国政府一贯坚称“朝鲜没有特别动向”，而美国总统特朗普则与此不同，他一方面说“希望（金正恩）一切都好”，同时提出疑惑等，韩美两国领导层的发言中多次暴露出意见分歧。韩美共享有关朝鲜体制的信报，是我们必须顶着核武器生活的现实中，不能容忍有丝毫的纰漏。特朗普总统在11月总统大选之前，极有可能对朝鲜维持现状进行管理的模式。韩美两国就对朝鲜的情报加强合作变得更为迫切。

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