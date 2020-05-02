时隔71天之后国立博物馆和图书馆将重新开放. May. 02, 2020 10:47. by 李美智 image@donga.com. 国立博物馆、美术馆和图书馆将从6日开始有条件地对外开放。在预定于5日结束的保持社会隔离之前，继自然休养林等室外设施之后，室内公共设施也将重新投入运营。这距离博物馆等因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情而关闭过去整整71天。 1日，据中央灾难安全对策本部透露，24个全国国立博物馆和美术馆、图书馆将从6日开始部分恢复运营。对象是△国立中央博物馆和地方国立博物馆、国立民俗博物馆、大韩民国历史博物馆、世宗韩文博物馆等17处 △国立现代美术馆4处(果川、首尔、清州、德寿宫) △国立图书馆3处(中央、儿童青少年、世宗)。今年2月23日，韩国政府将传染病危机警报从“警戒”提升至“严重”阶段，相关设施被迫停止运营。 政府决定恢复室内公共设施，但只允许个人参观，而不是集体参观，并限制人员，降低密集度。其余的公立和私立设施将在遵守防疫方针的前提下自行酌情开馆。 政府正在考虑不延长保持社会距离的时间，从6日开始改为“保持生活距离”的方案。国务总理丁世均当天在中央灾难安全对策本部会议上表示：“以保持生活距离为前提，将从下周开始讨论恢复公共室内分散设施的方案。”

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