如果放弃思考的权利. May. 02, 2020 10:04. . 公元400年前后，罗马的属国埃及亚历山德里亚的希帕提娅是当时著名的天文学家、数学家和哲学家，虽然她美貌出众，但却是一个只专注于探索真理的单身女子。在崇尚奥林匹斯众神的多神教和犹太教共存的该地，以底层居民为对象急速发展的新兴基督教开始势不可挡。攻击多神教，爆发大规模流血事件，皇帝偏袒基督教，将多神教定性为异端。虽然有很多人改信，但希帕提娅坚持信仰多神教。基督教主教基里尔还与犹太教展开斗争。连续的暴乱导致伤亡人数增加，不满情绪高涨，基里尔主教将信徒的愤怒归咎于希帕提娅。基督教煽动不明真相的群众，声称“德高望重”的希帕提娅为扰乱社会的“异教徒魔女”，并试图处死她。 看到那些因基里尔主教的一句话而毫不犹豫地投身于与其他宗教斗争的信徒们，让人产生一种与其说是因为信仰，不如说是因为对对方的厌恶而拼命斗争并杀死对方的感觉。判断的标准不是理性，而是感情，是不是站在我这边，这看起来才是最重要的。放弃自己想法的大众被煽动起来。煽动和捏造之所以行得通，是因为比起痛苦的事实，他们更愿意接受甜蜜的谎言，并上交了思考的权利。不知从什么时候开始，电视画面上字幕乌压压地不断出现。它不仅具有提供信息的作用，还裁剪了我们观察、感受和判断的余地。想看舞台上的歌手，可看到的却是观众席的表情和评委的反应。妨碍持有主观见解，强迫统一的想法。如果我的想法和字幕不同，就会因为自己错了的想法而畏缩。 不知不觉中，我们变成了一个只有和别人拥有同样的想法才会感到安心的被动人。喜欢同样款式的公寓，比起带有主人手艺的料理，更信任连锁店的统一味道，希望成为没有个性的整形美人。当今社会是一个通过网络接触到大量新闻的时代，我们自诩能洞察世故，但这只是某些人已经筛选出来想让我们看到的新闻。 “AGORA”是蕴含广场、民主政治意思的单词。曾起到AGORA作用的世界最大的亚历山德里亚图书馆因为是多神教的大本营而被破坏，许多藏书流失。人类在此后的千年里迎来了知识的黑暗期—中世纪。电影的开头和结尾是宇宙中看到的地球的样子。以宗教为借口，经常进行权力斗争的这些人就像是在家门口胡同里搞占地游戏的鼻涕虫。当时是地动说(日心说)被忽视，地球是宇宙中心的地心说受到优待的时期。无论怎么解释，有时候都给不出答案。最近更是如此。让我们改变过去坚持认为别人理应如此的公式吧。可能用了错误的公式去找到答案。

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