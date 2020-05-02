“现在，劳动者应该成为社会主流连带与合作的中心”. May. 02, 2020 10:05. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统1日表示：“劳动者现在是韩国社会的主流。应该成为为全部生活而进行的‘连带与合作’的中心。”其宗旨是，希望工会等积极参与防止新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)经济损失的“坚守岗位”活动。 文在寅总统在迎来“国际劳动日”的当天，在社交网络服务(SNS)上表示：“只有尊重劳动的社会才能共同富裕。要让韩国经济以‘相生’来寻找活力，创造希望。”文在寅还表示：“在劳动者的长期努力下，实现了最低工资提高、临时工正规职化、每周52小时工作制等，韩国社会正在克服两极化。”政府虽然提议举行工会克制罢工，企业不解雇员工的“坚守工作岗位”的社会对话，但由于韩国劳动组合总联盟(韩国劳总)和全国民主劳动组合总联盟(民劳总)的意见分歧，未能取得进展。 部分人观测说，随着“超级执政党”的出现，为批准国际劳工组织(ILO)核心协约的工会法等工会一直要求的公约推进速度将会加快。共同民主党院内代表李仁荣当天与韩国劳总举行高层政策协商会，他表示：“从现在开始是劳动时间。现在我们面前有两个课题亟待解决。一是经济危机背景下更加重要的就业稳定问题，二是处于法律和制度的死角地带的弱势群体劳动者保护问题。”

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