特朗普暗示要征收报复关税，称“已经看到新冠病毒在中国发生的证据”. May. 02, 2020 10:08. by 朴湧, 尹完準 parky@donga.com,zeitung@donga.com. 美国总统特朗普声称，“已经看到了新冠病毒源自中国武汉病毒研究所的证据”，表示正在研究对华关税。有分析认为，特朗普为了获得连任，亮出了强有力而具体的剑。不能排除今年1月通过第一阶段贸易协议好不容易找到出口的两国贸易战争再次演变成全面战争的可能性。 特朗普当地时间4月30日在白宫举行的记者招待会上，当记者问及“是否看到了武汉研究所源头说的证据”时，他两次重复回答：“是的。看到了。”他虽然表示，“中国没能阻止扩散或放任其扩散”，但并未透露具体证据。他解释称，相关调查正在进行中，“不久的将来就会得到答案。其结果将决定对中国有何感受。” 在回答“是否考虑停止履行债务以惩罚中国”的问题时，他说：“我可以做这样的事情，但只会通过征收关税获得更多的钱。” 《华盛顿邮报》报道称，美国正在针对中国讨论剥夺国际法中“主权国家不得成为他国法庭被告”的“主权豁免”条款。其意图是将中国告上美国法庭，以获得损害赔偿。美国有线电视新闻网（CNN）也报道说，美国正在研究经济制裁，拒绝偿还债务和新贸易政策等。 掌管美国17个情报机构的国家情报局当天说：“情报机构同意科学上达成的协议，即新冠病毒并非由人制造或遗传性变形。为了判断发病是武汉研究所事故导致的结果，还是始于与受感染动物的接触，将进行调查。”事实上，有观察人士认为，这是在支持“武汉起源说”。 美国过敏症、传染病研究所所长安东尼·福奇曾多次表示，“疫苗的开发至少需要18个月”，如今改变态度说：“到明年1月为止，可以提供数亿支疫苗。”有分析认为，这也与大选不无关系。《纽约时报》报道说：“对福奇感到不满的特朗普总统亲自指示卫生部长亚历克斯·阿扎在年内开发。将加快疫苗的开发，即使疫苗引起疾病和死亡也不会追究其责任。” 据分析，特朗普政府的总攻势是因为担心新冠疫情造成的人员伤亡以及经济停滞的长期化会对11月的总统选举产生负面影响。这意味着，他把反对派的矛头转向中国，为凝聚支持者而针对中国。特朗普总统上个月29日主张：“中国为了阻止我的胜利，将用尽一切办法。” 中国对此表示强烈反对。中国国防部发言人吴谦4月30日在记者会上表示：“美国政客回避责任、指责中国，是自私和不负责任的行为。”前一天，中国外交部副部长乐玉成在接受美国全国广播公司（NBC）采访时表示：“不要把毫无根据的罪名转嫁给中国。没有向中国要求赔偿的法律依据，却提出荒唐的主张”，“这是荒唐的政治笑话。”

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