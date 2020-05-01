执政党突然以国民提议制为修宪点火，与“经济战时状况”相符吗？. May. 01, 2020 08:07. . 共同民主党院内代表李仁英昨天向未来统合党提议，“在5月9日之前处理国民提议制修宪案”。第二次补充预算案处理结束后，就立即提出了国民提议制原点修宪案。目前只有总统或国会在籍议员过半数才能提议修宪。国民提议制是指，通过100万名有国会议员选举权的人的同意也可以提议。 因新冠疫情而人心惶惶的3月，148名议员突然提出了国民提议制的“一点修宪案”。当时在籍议员只有295人，所以148人的提议是成立的。虽然是由共同民主党主导，但是未来统合党的金武星、郑镇硕等22名议员也参与了此次活动。政府根据“一旦提出修宪案，将进行20天公告”的规定，在3月10日国务会议上表决通过了修宪案公告。被公告的修宪案如果在60天内没有通过，将被废弃。5月9日是其最后期限。 国民提议制是一定数量的国民直接提出宪法修改案或法律案的制度，是直接民主的一部分。但是，从国家层面来看，国民提议制的适当性没有得到验证。国民提议制在发达国家中只有美国和瑞士的一部分得到实施，当然只适用于州宪法。100万名有国会议员选举权的人这一数字，如果民主劳动总联盟和全国教职员工会动员组织，完全可以得到，因此，有人担心政治上偏向的修宪案很容易被提出。最重要的是，大多数国民认为国民提议制是突然的，付诸公议讨论的过程不足。 根据第20届国会议席分布情况，国民提议制修宪案获得三分之二在籍议员的同意并在国会获得通过的可能性微乎其微。尽管如此，李仁英院内代表作为第20届国会的剩余议案论及国民提议制，是为了动摇未来统合党的部分议员，并在共同民主党占据压倒性议席的第21届国会上推进修宪而点火。国家为克服新冠疫情引发的经济危机而竭尽全力也不够的情况下，执政党院内代表却把注意力拉向修宪，是分散力量的做法。 即使进行修宪讨论，位于优先顺序的修宪也是克服帝王式总统制的修宪，而不是国民提议制修宪。如果还有余力把国力投在国民提议制的“一点修宪”上，还不如将力量投入到改变统治结构的“一点修宪”上。但是，现在没有余力将国力倾注在修宪讨论上。甚至院内代表也加入了执政党提出的修宪主张。总统所说的“经济战时状况”，对执政党来说好象是其他国家的事情一样。

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