如何让“平壤之春”早点到来. May. 01, 2020 08:07. by 申錫昊 kyle@donga.com. “考虑金氏王朝以外其他东西的人，大部分已经死亡或被送到政治犯收容所。现在留下来的人，世代享受现体制的好处，或者认为维持现状符合其实际利益，或即使有不满也会保持沉默，因为‘白白站出来只会毁了自己的生命’。” 在担任常驻华盛顿记者时，每当当地韩半岛专家问及“为什么朝鲜人不对金氏一家世袭独裁怀有逆心，为改变现状而行动？”时，都会这样解释。前者、积极的附逆者应该是少数。问题是后者之类的多数消极的失败主义者。让除首领外的所有人都互相监视的精巧的告密系统，和通过该系统周期性肃清的经验，让精英和大众领悟到“卑躬屈膝的生存胜过白白死去”的智慧。 学者们称这是“政治效能感（political efficacy）”较低的状态。很少有人会认为，“如果我站出来，政治会改变”。像韩国政治史上的4·19革命、6月民主抗争等，革命需要具有政治效能感的多数人聚集在一起才能实现。总是有少数精英举起火炬，但一直沉默的多数人却盖上书本，挽起衬衫，走出图书馆和办公室，走上街头，这时原有的秩序才会崩溃。 曾几何时，在平壤劳动党办公楼前，青年们也讨论过各种政治未来。看到他们随着金氏独裁的撤退而一一消失，朝鲜精英和大众的政治效能感在“0”中得到了收敛。前劳动党秘书黄长烨称他们为“独裁制造的睁眼瞎（睁着眼睛却看不到前方的人）”。包括他在内冒着生命危险离开朝鲜的人应该算得上是那些“有想法”的朝鲜人。 三代世袭独裁者金正恩在4月11日主持政治局会议后没有进行公开活动，因此著名的专家出现在大众媒体上讨论“金正恩之后”。前朝鲜驻英国大使馆公使太英浩等多数高层“脱北者”预测说，虽然金正恩的妹妹金与正将先掌握实权，但如果身为女性的她不能巩固权力，金正日的同父异母弟弟金平日就会上位。 2014年“脱北”后滞留在美国的李正浩也认为，金与正为了占据领袖位置，镇压金平日势力，进行恐怖政治的可能性很大。但他又向前迈进了一步。管理金正日、金正恩秘密资金的劳动党39号室干部出身的他在26日发给东亚网站的特别投稿中表示：“一些人认为金正恩死后权力会转移给金与正和金平日，这是想把金日成家族王朝体制正当化的、非常错误的想法。”他呼吁：“现在朝鲜高层也对金正恩体制的残忍恐怖统治和压迫感到憎恶和愤怒。所以我认为应该积极支持、帮助和鼓励朝鲜精英们做出正确的决定和选择。” 文章以《金与正、金平日接班论是对朝鲜民众的亵渎》为题，进行了反省和觉醒。在写专栏和出演电视节目的同时，难道不是无批判地传达了以把朝鲜人当作“睁眼瞎”为前提的“白头山血统继承论”吗？此时此刻，不应该配合猜测金与正还是金平日谁是金氏接班人的节拍跳舞，而是应该考虑如何结束金氏世袭独裁。为了提高引领“平壤之春”的朝鲜精英们的政治效能感，我们该做些什么？这是金正恩隐居骚动带来的宝贵感受。

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