出版自传的国乐界推土机崔英镇：艺术家应该成为“关种”. May. 01, 2020 08:08. by 林熙允记者 imi@donga.com. “也有人说‘师傅还活着，怎么敢先出书呢’。胆大妄为？应该说创新才对吧。” 国乐家崔英镇(41岁，音)推出了首部随笔集《打人的引力》。在层层施舍的国乐界，他算是推出了一种自传，而且是在40岁出头的时候出版的。崔先生说：“如果师傅没有出唱片，弟子也不能会唱片；如果师傅没有出书，弟子也不能出书，这是国乐界不成文的规定，但我想一定要把我的故事转达给大家。” 崔某在国乐界被称为“八面玲珑的犀牛推土机”。他身上的头衔有很多，世界音乐组合“Easternox”的音乐总监、韩倍艺术收藏之家艺术总监、非物质文化遗产《凤山出逃》、《金堤农乐》的进修者。他一贯的主张是，“艺术家应该成为关种(意为‘关心人种’的网络俚语)。” “只挖一口井”的金言，崔先生也时常挂在耳边。在正乐、民俗乐、创作音乐三轴之间穿梭。从小开始他就是那种爱到处乱跑的性格。中学体育大会时，他担任拉拉队队长，向拔河选手告知了比赛过程。他训练力量集中在“叮”和“咚”的拍子上，带领球队连续三年夺冠。在为接受入伍体检而乘坐的长途客车上，他不问青红皂白地拿起话筒，让初次见面的乘客们兴奋不已。足足两个半小时。“好，大家好！我带来一首《南行列车》。来，大家吃糖。接下来....” 崔某毕业于全南丽水工业高中，大学就读的是首尔艺术大学国乐系。上小学时，他开始直觉地敲打家里的腰鼓。书中详细讲述了他之后找到金奎亨、金清万、朴贤淑、成爱顺、梁延燮、梁承熙、赵顺爱、河周华等名人，互相交流后学到的故事。书中真实地描写了军乐队时期，他在总统面前演奏大吹打时出现的失误等左冲右突的经历。 崔某3年前在YouTube上开设了名为“奔跑的崔先生“账号。一个人拿着自拍杆玩人气游戏《口袋妖怪》，先从东奔西走开始拍摄。抓住珍贵的怪物，用国乐口音(用嘴发出的所有声音)来表达喜悦。用他的话说就是“想让年轻人无论如何都知道国乐的存在”。 现在该频道正在积累国乐演出实况。这是2008年开始已维持10年的项目“崔英镇的节拍”。演出每月最后一周周一在首尔瑞草区孝贞艺术中心(02-523-6268)举行。 即，像打破武侠杂志的印章一样，进行所有种类的散调伴奏，展现这一过程。 “今年伽倻琴方面的项目结束的话，我会去弄玄鹤琴 (一种韩国六弦古琴)方面的节目。我遇到25位名人，听他们的故事，并记录下来。” 在书名《打人的引力》中，打人不是陌生人，而是音乐敲打的人。他说：“我的目标是成为第一个长鼓人类文化遗产拥有者(国家重要非物质文化遗产拥有者)。” “希望刚开始国乐或做了10年国乐却失去目标意识的人能看看我的书。音乐不仅仅在舞台上进行。”

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