机器人在酒店递毛巾...... 还能在餐厅做招待生为客人送午餐. May. 01, 2020 08:04. by 申武庆记者 yes@donga.com. 受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响，人们对“不对称服务”的需求正在剧增，在这种情况下，酒店、餐厅、大型超市等我们周围生活中，机器人也在迅速被引进。 KT和现代机器人技术公司4月30日表示，将在首尔诺富特国宾首尔东大门公寓酒店中推出人工智能(AI)机器人“第二代GiGA Genie酒店机器人”。 如果客人通过电话或客房内安装的GiGA Genie终端机，要求提供客房用品，酒店职员就会将物品装在待机的GiGA Genie酒店机器人装载箱中。GiGA Genie酒店机器人与酒店内的电梯通过物联网(IoT)连接，可以实现层间移动。到达目的地后，会向客厅内的GiGA Genie终端发送闹钟，告知住客。 去年12月，KT推出了适用空间调试、无人驾驶等最新信息技术(IT)的第一代GiGA Genie酒店机器人。此次推出的第二代比第一代增加了1.5倍载重，移动速度提高了40%，电池性能提高了30%。特别是避免碰撞情况的功能得到了改善，行驶稳定性得到了提高。分析第一代GiGA Genie酒店机器人的活跃时段，主要在深夜时间段(晚上10点~12点)活动，送货物品依次为矿泉水、毛巾、拖鞋、牙刷、沐浴露、洗发水等。 KT AI•大数据事业本部长(常务)金彩熙表示：“将把AI机器人应用于食品饮料、办公室等各个领域，使顾客生活变得更加便利。” 在餐厅里也很容易见到服务机器人。为外卖民族服务的食品技术公司优雅兄弟(Woowa Brothers)从去年11月开始将本公司开发的服务机器人“Dilly Plate”有偿借给了全国16家餐厅(23台)。店员将食物放在Dilly Plate的架子上，按下桌面号码，就可以避开障碍物，送到订户的桌子上。优雅兄弟公司相关人士表示：“受新冠肺炎疫情影响，许多地方都来咨询引进服务机器人。在经历困难的50多家餐厅里，现在免费为他们安装这种机器人。” 预计今后在便利店、大型超市等也能接触到机器人。今年2月，易买得和新世界国际曾推出“柜台扫描机器人”，帮助顾客确认商品陈列状态并实时进行管理。目前正准备引进到易买得等地。 除了室内，室外还出现了自动行驶的机器人。运营移动餐券服务食物券台账的Vendis公司与机器人开发公司Robotis于4月推出了机器人午餐配送服务。用“食物券台账”应用程序事先预约可支持机器人配送的餐厅的食物，在Robotis总部等候的机器人就会准时移动到餐厅。例如，餐厅老板给到达餐厅取餐的机器人放入食物后，再次自动行驶，向订购者进发。成人行走的速度每小时4.5公里，只在人行道行驶。

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